Alfa Romeo Milano krijgt een andere naam die liefhebbers doet watertanden

De pas onthulde Alfa Romeo Milano krijgt een andere naam. Vanuit de politiek was er gemopper en nu blijkt dat Alfa Romeo water bij de Italiaanse wijn doet.

De Alfa Romeo Milano werd op 10 april 2024 onthuld. Sindsdien is de website van Alfa Romeo enkele keren gecrasht vanwege het hoge aantal bezoekers dat tegelijkertijd de car configurator bezocht. Tenminste, dat zegt Alfa Romeo. Tussen al die bezoekers zat blijkbaar ook Aldolfo Urso, de Italiaanse minister van Economische Ontwikkeling en die schrok zich een hoedje van de naam Milano.

In Italië is er sinds 2003 namelijk een wet waarin staat dat Italiaans klinkende producten daadwerkelijk uit Italië moeten komen. En laat de Milano nou de eerste Alfa Romeo ooit zijn die buiten Italië gebouwd wordt, namelijk in Polen. De stad Milaan ligt daar niet, en dus moest Alfa de naam van zijn nieuwste crossover veranderen.

Omdat het voor Alfa Romeo allemaal wel begonnen is in Milaan (de slang in het logo van Alfa is nog altijd het symbool van de stad), kun je discussiëren over of de naam wel of niet terecht is. Maar Alfa Romeo had geen geen zin in politiek gekonkel. Er moest immers een site in de lucht worden gehouden. En dus besloot Alfa Romeo de naam van de Milano te veranderen in Junior.



Liefhebbers van het Italiaanse merk (ook wel Alfisti genoemd), zullen ongetwijfeld geen problemen met de naam Junior hebben. In 1966 onthulde Alfa Romeo de GT 1300 Junior, een van de mooist gelijnde coupés die het merk ooit voortgebracht heeft. De vroege serie staat bekend om de gleuf aan de voorzijde van de motorkap. Hierdoor luidde zijn bijnaam 'de brievenbus' of 'Scalino', dat in het Italiaans 'trede' betekent.

De GT Junior moest een jongere doelgroep naar de showroom trekken en dat is precies wat de nieuwe Alfa Romeo Junior ook moet doen. Niet met een 1290 cc benzinemotor met dubbele nokkenas en 89 pk, maar met een volledig elektrische aandrijflijn en als mild hybrid.