Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 15 (2024)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Alfa Romeo zijn vierde (!) model liet zien en PHEV-rijders zich lam schrokken. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

Top - nieuwe Alfa Romeo Milano eet van twee walletjes

Een nieuwe Alfa vinden wij eigenlijk altijd wel interessant en de nieuwe Alfa Romeo Milano maakt ons extra blij. Niet alleen lijkt dit de auto die het merk qua verkoopaantallen weer op de kaart kan zetten, hij wordt leverbaar als EV of met een verbrandingsmotor. Dat vergroot zijn succeskansen alleen maar, zeker in thuisland Italië

Top - Elektrische auto's langer wegenbelastingvrij

Wie elektrisch rijdt of van plan is dat binnenkort te gaan doen, kan weer even opgelucht ademhalen. De elektrische auto blijft langer volledig vrijgesteld van mrb dan gedacht en ook de invoering van het volle pond laat langer op zich wachten.

Top - Nieuwe Opel Frontera vervangt Crossland

Eigenlijk hebben we de Opel Crossland altijd maar een mal smal en hoog autootje gevonden. We zijn dan ook dolblij met zijn opvolger, die Opel Frontera heeft gedoopt. Behalve mooier en stoerder, is de Frontera ook ruimer dan z'n voorganger.

Flop - Nare verrassing voor PHEV-rijders

Dat EV-rijders langer belastingvrij blijven rijden, blijkt een sigaar uit andermans doos. Uit de doos van mensen die een plug-in hybride hebben, om precies te zijn. Zij gaan namelijk juist eerder dan verwacht de volle mep aan wegenbelasting betalen. En dat is best even slikken.

Flop - Nee, er komt dus toch geen goedkope kleine Tesla

Elon Musk heeft Tesla groot gemaakt. Knappe prestatie. Punt. Maar er valt ook genoeg op de man aan te merken. Zo blijkt zijn belofte van een goedkope, compacte Tesla toch weer een dooie mus.



Flop - Toyota sloopt eigen erfgoed

Het Amerikaanse Toyota-museum laat twee bijzondere oude modellen in de shredder gooien. Je zou verwachten dat ze wat meer respect voor het eigen erfgoed hadden. Zeker voor de Prius die ooit als de snelste hybride-auto ter wereld gold. En waar vind je nog een goed exemplaar van die grote sedan die ze ook gaan vernietigen? Zonde!