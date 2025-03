Tests

De Alfa Romeo Junior is voortaan ook als Q4 leverbaar. Een Alfa Junior met vierwielaandrijving door een tweede elektromotor op de achteras. Wat moet je hiermee in Nederland, denk je misschien. Maar als je verder kijkt, ga je toch twijfelen.

Wat is opvallend aan de Alfa Romeo Junior Ibrida Q4?

Alfa Romeo begint zowaar iets te krijgen wat op een volwassen modellenaanbod lijkt. Na een tijdje alleen de Giulia en de Stelvio te hebben verkocht, kunnen dealers hun klanten nu ook wijzen op de Alfa Romeo Tonale en de Junior. Daar komt nu nog een model bij. Al is dit niets meer of minder dan een Junior Ibrida (Italiaans voor 'hybride') met een tweede elektromotor op de achteras. 4x4-aandrijving dus. Of zoals Alfa zegt: Q4.

Alfa zegt dat de Juinior Q4 niet alleen bedoeld is voor consumenten die daadwerkelijk vierwielaandrijving nodig hebben (voor wie bijvoorbeeld in de Dolomieten woont), maar ook voor degene die meer veiligheid en controle wenst. Zo is de ‘handling’ in bochten verbeterd in vergelijking tot de hybride-versie met voorwielaandrijving.

De boekhouders van Alfa verwachten dat 20 procent van de Junior-kopers kiest voor de Q4, maar dat percentage zal in Nederland een stuk lager zijn (zie de prijs bij punt 4 hieronder). Wie er een koopt, krijgt 145 pk. De normale Ibrida met alleen voorwielaandrijving komt tot 136 pk. Voor alleen het extra vermogen hoef je dus niet de Q4 aan te schaffen; 9 pk extra is te verwaarlozen.

De Junior Q4 heeft geen permanente vierwielaandrijving. Tot een snelheid van 30 km/h worden alle vier de wielen aangedreven (afhankelijk van de rijstand). Tussen 30 en 90 km/h komen de achterwielen alleen in actie als dat nodig is (lees: als de grip te wensen overlaat). Boven 90 km/h gaat de elektromotor op de achteras in de slaapstand.

Wat is goed aan de Alfa Junior Q4?

Aan de 145 pk van de Junior Q4 heb je in de praktijk meer dan voldoende, merken we tijdens een testrit door De Langhe, een glooiend heuvellandschap vol wijnranken in de Italiaanse regio Piëmont, niet heel ver van de bakermat van Alfa Romeo, Milaan.

Heuvelopwaarts hebben we nooit het idee dat we vermogen tekort komen, laat staan in ons vlakke landje. De Alfa Junior stuurt daarbij prettig met een tikkeltje weerstand waardoor we reikhalzend uitkijken naar elke bocht op de route. Al voelt het een beetje kunstmatig aan en wordt het nooit zo puur als met een Mini Cooper.

Voor een 4x4 is de Junior Q4 relatief licht, 1475 kg. Een extra elektromotortje van 28 pk op de achteras weegt nu eenmaal minder dan een permanent 4x4-systeem met een differentieel. De Junior voelt dan ook lichtvoetig aan. De 1,2-liter 3-cilinder die we uit andere Stellantis-producten kennen, produceert zowaar een sportief geluid. Al klinkt het niet zo leuk als het geknetter van de befaamde boxermotors uit kleine Alfa’s uit het verleden, de Alfasud en de 33. De 6-trapsautomaat schakelt vlot op en wie wil, kan zelf schakelen met flippers achter het stuur.

Het testparcours omvat een offroad-gedeelte waarvoor een Toyota Land Cruiser zijn bed niet uitkomt, maar dat voor een compacte B-segmentauto best een uitdaging is. Heuvelopwaarts, over gravel en door modder en geulen. Dat zou een voorwielaangedreven auto met een beetje moeite misschien ook lukken, maar het gemak en de snelheid waarmee de Junior Q4 naar boven klautert, maakt toch indruk op ons.

Als we de heuvels verlaten voor de snelweg, schakelt de achterwielaandrijving zich uit. Alfa heeft de veren, schokdempers en stabilisatorstangen voor de Q4 aangepast voor het beter absorberen van oneffenheden. Dat blijkt te kloppen, want nimmer hebben we het idee dat de Junior moeite heeft met dwarsrichels en ander ongerief in het wegdek.

Wat kan beter aan de Alfa Romeo Junior Q4?

Je kan vallen over het feit dat de Junior feitelijk een Jeep Avenger 4xe is, maar zo zijn wij niet. Zonder deze kruisbestuiving had de auto niet bestaan. We zeuren dus ook niet over de bedieningshendel van de automaat die rechtstreeks uit andere Stellantis-producten komt.

Het interieur heeft een typisch Alfa-sfeertje. Met een instrumentarium dat een aardige poging doet om op twee kokers te lijken, een klein sportief stuur dat aan de onderkant afgeplat is en kogelronde ventilatieroosters met een rood verlichte Alfa-slang. Leuk gevonden.

Voorin zit je prima (al is de zitting wat aan de korte kant), achterin wat minder. Hier houdt de beenruimte niet over. De achterbank is niet verschuifbaar. Met een inhoud van 340 liter is de bagageruimte het kleinst van alle uitvoeringen. De elektrische Junior komt tot 400 liter en de Ibrida met 136 pk tot 415 liter. Dat je een extra elektromotor op de achteras hebt, merk je dus zodra je gaat shoppen bij de bekende Zweedse meubelgigant of op vakantie gaat.



Wat is de prijs van de Alfa Junior met 4x4?

Alfa vraagt 42.600 euro voor de vierwielaangedreven Junior. Dat is een stevig bedrag voor een B-segmenter, maar hij heeft dan ook 4x4. Alleen de 280 pk sterke Veloce is nog duurder (48.100 euro). Voor dat geld is de uitrusting in orde. De Q4 is standaard uitgerust met twee optiepakketten van elk 2495 euro: Techno en Premium. Hier zitten leuke extra's bij als led matrix-koplampen, navigatie, donker getinte achterruiten, adaptieve cruise control en een bestuurderstoel die elektrisch te verstellen is én een massagefunctie heeft.

De pedalen en instaplijsten zijn van sportief aluminium en ook een zwarte hoogglans bodykit is inbegrepen. Allemaal zaken die de gewone Ibrida niet heeft of waarvoor je extra moet betalen. Aan de andere kant: die is er al vanaf 34.850 euro.

Wat vind ikzelf van de Alfa Junior Q4?

Dat er na de Mito weer een compacte Alfa is, vind ik sowieso leuk. Ik ben mijn auto-carrière begonnen met een Alfasud en koester warme herinneringen aan deze auto. Zo puur rijdt de Junior ook weer niet (en dat kan eigenlijk ook niet), maar hij weet zich als Stellantis-kloon positief te onderscheiden. De Junior rijdt net wat sportiever en heeft een eigen design.

Of ik voor de Q4 zou gaan, betwijfel ik. Misschien als ik ooit besluit om in Zuid-Tirol te gaan wonen. In ons land sneeuwt het zelden en ik woon op de begane grond en niet op de top van een heuvel waar je alleen over een moeilijk begaanbaar gravelweggetje kunt komen. Ik zou eerder de gewone Ibrida kiezen plus het Sport Pack met die waanzinnige sportstoelen van Sabelt. Dan ben je een stuk goedkoper uit. Dat ik dan 9 pk minder heb, kan ik mee leven.