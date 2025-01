Alfa Giulietta krijgt definitief geen opvolger, en daar ben jij schuldig aan

Nieuws

Alfa Romeo is lekker bezig. Niet. Onlangs meldden we al dat de opvolger van de Giulia geen sedan wordt, maar een SUV-achtige. Nu krijgen de liefhebbers van het roemruchte merk nog een dreun te verwerken.

De Alfa Romeo Giulietta krijgt definitief geen opvolger. Dat is volgens carscoops.com bevestigd door CEO Santo Ficili, nota bene een Italiaan. Hij zegt dat een nieuwe hatchback in het C-segment niet op de agenda staat. De reden? De consument wil SUV's. Geef het maar toe, jij ook. En dus hoeven de Audi A3 en de BMW 1-serie zich geen zorgen te maken over concurrentie uit Turijn.

"Heel eerlijk gezegd zie ik geen toekomst voor een nieuwe Giulietta, vooral niet als compacte hatchback of sedan zoals vroeger. Vandaag de dag is de Tonale de Giulietta", aldus Ficili.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Bedroevend lage verkoopcijfers

Ah ja, de Alfa Romeo Tonale. In 2024 kochten in Nederland 224 mensen een Tonale. Dat zijn er niet heel veel. Al was het hiermee wel de populairste Alfa van ons land. Maar dat zegt meer over de bedroevend lage verkoopcijfers van de andere modellen dan over het succes van Alfa's Nederlandse bestseller ... De Giulietta deed het zelfs in zijn nadagen een stuk beter.

Welke nieuwe modellen Alfa dan wel introduceert, lees je in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Het besluit van Alfa Romeo om de Giulietta niet de opvolger te geven die het model verdient, is extra bijzonder omdat Ficili naar eigen zeggen zelf 20 (!) exemplaren heeft gehad. "Het is een geweldige auto, ook nu nog. Maar de markt vraagt om SUV's en we willen nu eenmaal geld verdienen."

Audi en BMW doen het wel

Als je het ons vraagt, hoeft het één het ander niet uit te sluiten, maar wij bouwen dan ook geen auto's. Toch vragen we ons af waarom Audi en BMW wel kansen zien voor een hatchback in het C-segment en de A3 en 1-serie nog niet zo heel lang geleden vernieuwd hebben.