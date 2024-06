Nieuws

Dat de BMW 1-serie voorwielaandrijving kreeg, was best een schok. Maar dat-ie daardoor zijn sportieve karakter verloor, was onvergeeflijk. BMW heeft met de facelift van de 1-serie iets recht te zetten en doet meteen de handgeschakelde versnellingsbak in de ban.



BMW spreekt over een nieuwe generatie van de 1-serie, maar eigenlijk is het een facelift. Wel een heel ingrijpende, met nieuwe motoren en een flink gewijzigd uiterlijk. En er is een beroemde letter uit de typebenaming verdwenen. Over de prijs van de BMW 1-serie weten we iets, maar niet alles.



Naamsverandering



De 1-serie is weliswaar de goedkoopste BMW, maar dat betekent niet dat hij ook het populairst is. Hoewel BMW trots is op 3 miljoen verkochte modellen in 20 jaar tijd, moet je deze cijfers wel in perspectief zien. De 3-serie haalt hetzelfde aantal in slechts vijf jaar. Ook in Nederland zijn modellen als de 3-serie, de BMW X1 en de i4 populairder. Misschien dat de facelift daarom wel wat ingrijpender is dan normaal.

BMW 1-serie met automaat, geen handbak



Eerst over die naamsverandering. De bekende toevoeging 'i' wordt geschrapt bij de benzinemotoren en is vanaf nu exclusief voorbehouden aan elektrische BMW's.

De (voorlopige) instap-1-serie heet nu dus alleen nog BMW 120. Hij heeft als vanouds drie cilinders en is goed voor 170 pk, maar is ook voorzien van mild hybrid-techniek. Je mag hem meenemen als je 41.507 euro betaalt. Een automaat met dubbele koppeling en zeven versnellingen is standaard. Niet alleen op de BMW 120, maar op alle versies van de 1-serie. Schakelen met de hand kan niet meer.



De BMW M135 xDrive met 300 pk en vierwielaandrijving is het topmodel. Kort na de marktintroductie in oktober 2024 volgen - zeer waarschijnlijk - nog twee benzinemodellen: basisversie BMW 116 en de 123 xDrive. Daarvan zijn nog geen specs bekend.



Bij BMW kan ook nog volop gedieseld worden, bijvoorbeeld met de 118d en de 120d. Ze leveren allebei 150 pk, maar de 120d heeft ook mild hybrid-techniek. Samen leveren de benzine- en de elektromotor in de BMW 120d 163 pk.



De prijzen van al deze varianten zijn nog geheim.



Heimwee naar achterwielaandrijving



Bij de vorige 1-serie moesten BMW-liefhebbers even slikken, want ineens had-ie voorwielaandrijving. Het leverde postzakken aan boze brieven op bij het hoofdkantoor in München. Het wat gezapige onderstel nodigde tot nu toe niet uit tot sportief rijgedrag.

Dat is BMW-onwaardig en dus gingen de technici aan het werk. Niet dat de 1-serie zijn vermogen weer naar de achterwielen stuurt, dat zou te ingrijpend zijn. Wel werd de carrosserie stijver en kregen de dempers een afstemming die beter past bij het rijgedrag van BMW-adepten.

Ook de besturing is nu beter geschikt voor fraaie doordraaiers en slalom-capriolen. Vrees niet voor een spijkerhard onderstel, de sportieve ingrepen gaan niet ten koste van het comfort.



Uiterlijk

Dat de facelift ingrijpend is, merk je ook aan de buitenmaten. Die veranderen bij faceliftmodellen meestal niet, maar de 1-serie werd zomaar 4,2 cm langer en 2,5 cm hoger. Het mooiste detail is de '1' bij de bekende Hofmeister-knik in de C-stijlen.

De nieuwe LED-koplampen, andere nieren (niet te groot) en lager geplaatste motorkap zijn geïnspireerd op het uiterlijk van de 4-serie. De BMW M135 xDrive krijgt bovendien een sportiever uiterlijk met zijskirts, spoiler, een grote diffuser en vier dikke uitlaatpijpen.



Aan de binnenkant valt het nieuwe dashboard op, waarbij alle meters nu digitaal zijn. Beide displays vormen optisch een geheel. Alle 1-series hebben een sportstuur. Aan leren bekleding doet BMW niet meer. In de bagageruimte past 380 tot 1200 liter. Vanwege de hybride aandrijflijn hebben de BMW 120 en 120d iets minder ruimte voor de koffers, zij moeten het doen met 300 tot 1135 liter.