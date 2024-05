Toen deze sportieve BMW-letters op hun hoogtepunt waren, lag het M-label nog in de luiers

Tests

Voor de BMW 1-serie heeft BMW het roemruchte ti-label afgestoft. Wat brengt de BMW 128ti naar de tafel?

De letters ti (turismo internazionale) waren in de jaren 60 te vinden op de sportievere exclusieve modellen van BMW, zoals de 1800ti en de 2002ti. De beroemde letters zijn ouder dan het fameuze M-label dat met de BMW M1 uit 1978 zijn intrede deed.

De BMW M135i xDrive is momenteel met 306 pk de dikste 1-serie die je nu kunt kopen. Daarvoor moet je wel 71.545 euro afrekenen. Zo bekeken is de 58.682 euro die je voor de 265 pk sterke BMW 128ti moet meenemen een koopje. Al is dit ook geen kattenpis.

Met M-sportonderstel

De BMW 128ti is uitgerust met een M-sportonderstel en voor meer tractie een Torsen-sperdifferentieel op de vooras. De werking daarvan is perfect afgestemd op de prestaties van de tweeliter viercilinder turbomotor en de voorwielaandrijving. De 128ti staat op Michelin Pilot Sport 4-banden en is uitgerust met sportremmen met aluminium remklauwen en grote, geventileerde remschijven voor.

Waar is de passie?

Hoe indrukwekkend zijn specificaties ook zijn, al tijdens het versnellen op het rechte stuk van het circuit wordt pijnlijk duidelijk dat de passie ontbreekt bij de BMW. De concurrentie, zoals de Honda Civic Type R, de Ford Focus RS en de Hyundai i30 N waarmee we ook reden, is duidelijk gretiger op jacht naar de snelste rondetijden. Tot 150 km/h moet de 128ti de nauwelijks sterkere Hyundai en Ford (beide 280 pk) zelfs voor laten gaan. Om dit verlies te compenseren, moet het onderstel zich in de bochten die op het rechte stuk volgen van zijn beste kant laten zien.

BMW 128ti: zijn wraak is zoet

Maar inderdaad: al in de eerste bocht neemt de BMW 128ti wraak. Met weinig stuuruitslag, zeer beperkte carrosseriebewegingen en veel speelsheid zwaait de Duitse hatchback uiterst bekwaam de bocht om. Jammer is dat het onderstel, en dan met name de vooras, een klein beetje de onverzettelijkheid mist die de andere auto's wel laten zien.

Vrij afstandelijk

Sturen gaat direct en met voldoende precisie, al is de besturing vergeleken met de andere deelnemers vrij afstandelijk en is communicatie duidelijk niet het favoriete vak van de BMW-techneuten. Wanneer we de bocht uit accelereren, merk je bovendien dat de afstemming van het onderstel voor een hot hatch wel wat scherper had mogen zijn en treedt onderstuur op.

Kwispelend kontje

Het zou helpen als de achterkant iets losser zou reageren zodat je hiermee de rijdynamiek een zet in de goeie richting geeft, maar de achteras is niet te vermurwen en blijft onwrikbaar de ingezette lijn volgen. Op zich bewonderenswaardig, maar een meer kwispelend kontje zou welkom zijn. De BMW rijdt heel keurig en onverstoorbaar door de bocht, maar biedt weinig opwinding voor een echte hot hatch.



BMW 128ti test conclusie

Voor een BMW met de legendarische ti-aanduiding biedt de 128ti maar weinig sensatie. Aan de andere kant: de BMW 128i is meer geschikt voor alledag dan de eerdergenoemde Honda Civic Type R. En je kunt hem met geen mogelijkheid langzaam noemen. Daarbij is de kwaliteit boven elke twijfel verheven.