Aankoopadvies tweedehands BMW 1-serie (F20/F21): problemen, uitvoeringen, prijzen

Na de geflopte BMW 02 Touring en de 3-serie Compact, deed BMW in 2004 een nieuwe poging in het segment van de compacte hatchbacks. De Beieren introduceerden de BMW 1-serie, die inderdaad uitgroeide tot een succesvolle concurrent van de Volkswagen Golf. De 1-serie was een vreemde eend in de bijt. Omdat het een echte BMW moest blijven, kreeg hij ‘gewoon’ achterwielaandrijving en in lengterichting geplaatste motoren. Net als de grotere BMW's. Dat leverde een lekker sportief stuur- en rijgedrag op. De 1-serie was helaas een stuk krapper dan de meeste concurrenten. Ook het hoge plasticgehalte in het interieur was een kritiekpunt. Bij de tweede generatie 1-serie (vanaf 2011) wilde BMW daarmee afrekenen.

Verkocht de BMW 1-serie F20/F21 een beetje?

BMW bouwde in totaal ruim 1,2 miljoen exemplaren van de tweede 1-serie. In Nederland kozen jaarlijks gemiddeld zo'n 3000 mensen voor de BMW F20 (vijfdeurs) en F21 (driedeurs). Door de bank genomen deed hij het beter dan de Mercedes A-klasse, maar de meeste andere concurrenten moest-ie laten voorgaan. Alleen in zijn topjaar 2012 (ruim 4300 stuks) kochten meer mensen een BMW 1-serie dan een Audi A3 (Sportback). Auto’s als de Volkswagen Golf en Volvo V40 waren daarentegen steevast populairder.

Welke varianten zijn er allemaal van de 1-serie (F20/F21)?

Van deze BMW 1-serie verschenen in 2011 alleen een drie- (F21) en vijfdeurs (F20) hatchback. De ‘oude’ 1-serie Coupé en Cabrio bleven nog even in de prijslijst staan. Het aantal motorvarianten is groot, en door alle technische modificaties is het aanbod weinig overzichtelijk. Zo leverde de 1,6-liter viercilinder turbomotor van de BMW 118i eerst 170 pk, maar werd dit bij de faceliftversie (2015) teruggeschroefd naar 136 pk. Tevens kreeg de vernieuwde 1-serie nieuwe, bredere ­lichtunits aan de voor- en achterkant. In de neus van de BMW 116i lag nu een 1,5-liter turbomotor met slechts drie cilinders.



Wie liever wat meer benzine – en rubber – verbrandde, kon terecht bij de M140i. Diens drieliter ­zescilinder turbomotor bracht een gezonde 340 pk op de been. Benzineliefhebbers onder de occasionkopers kunnen ook nog kiezen voor de 114i (viercilinder, 102 pk), 120i (1.6 viercilinder turbo, 177-184 pk), 125i (2.0 viercilinder turbo, 218-225 pk) en M135i (3.0 zescilinder turbo, 320-326 pk).



Het woord ‘diesel­schaamte’ bestond bij de introductie van de tweede generatie 1-serie nog niet. BMW schroomde dan ook niet om een blik diesels open te trekken. De BMW 114d was het instappertje met 95 pk. Eerst was dit een viercilinder, maar na 2015 moest de kleine diesel het met een cilinder minder doen. Daarboven kwam een hele rits viercilinders, waarvan de 116d (115 pk) de populairste was. Het feest eindigde bij de BMW 125d met 218 tot 225 pk. Sommige van de zwaardere motorvarianten waren leverbaar als vierwielaangedreven xDrive.



Met het door velen begeerde M Sport-pakket rijdt de 1-serie extra sportief, maar pas op voor wandelende nieren. Niet die in de grille van de auto, maar je eigen, want het onderstel wordt er erg hard van.



Wat zijn de zwakke punten van de BMW 1-serie F20/F21?

De tweede generatie BMW 1-serie is geen volledig probleemloze auto. Het beruchtste euvel komen we tegen bij de ­1,6-liter turbomotor – ook wel bekend als de THP-motor. Deze samen met PSA ontwikkelde viercilinder had een stevige oliedorst. Ook kampte hij weleens met defecte injectoren en inwendige vervuiling van het inlaattraject. Dat laatste is herkenbaar aan een inhoudende motor. Erger zijn de uitrekkende distributiekettingen. Uiteindelijk kunnen die zware motorschade veroorzaken.

Tot en met het midden van 2015 kennen ook de viercilinder dieselmotoren (motorcode N47) een structureel probleem met de distributie. Dit maakt zich aanvankelijk kenbaar door een ratelend geluid. Als je dit negeert, loop je het risico dat de distributieketting een tandje overslaat of breekt. Het gevolg: defecte kleppen, zuigers of zelfs drijfstangen, en vrijwel zeker een economisch total loss. Dan kun je beter door de dure, zure appel heen bijten en de ketting tijdig laten vervangen. Zoals bij vrijwel elke dieselmotor is ook de EGR-klep een aandachtspunt. Als die verstopt raakt, gaat de motor in de noodloop.



Bij het adaptieve onderstel kan een loszittende stekker voor foutmeldingen zorgen. Tref je een 1-serie met een muffig ruikend interieur, dan komt dat waarschijnlijk door waterlekkage via het linkerportier of de ventilatieopeningen boven het schutbord.

De transmissie van de Einser kent weinig problemen. Maar als je een exemplaar treft waarvan de automaat begint te gieren wanneer je de achteruit inschakelt, is het tijd om heel hard weg te rennen. Want vervanging is de enige remedie.



De driecilinder 1,5-liter kampt soms met een defecte trillingsdemper van de krukas­poelie. Hierdoor stoppen de dynamo en de waterpomp er ook mee, wat je in eerste instantie merkt door een oplichtend laadstroomlampje.

Wat kost een leuke BMW 1-serie F20/F21?



Hoe verliefd je ook bent op de 1-serie, sta erop dat de auto wordt geleverd met een aantoonbare onderhoudshistorie. Elke 1-serie stuurt lekker, maar onder de circa 1000 exemplaren van de F20/F21 op Marktplaats.nl zouden wij minimaal een 118i met 170 pk kiezen. Met een tammere versie komen de fijne rijeigenschappen toch minder goed tot hun recht.



Wij vinden een driedeurs 1-serie niet handig. Als je er toch per se eentje wilt, moet je goed zoeken, want in Nederland zijn ze nauwelijks verkocht. Van de optielijst zijn sportstoelen onze ­favoriet. Met hun uitschuifbare zitting en betere profilering zitten ze veel fijner dan de standaardstoelen. Voor een frisse BMW 118i van voor de facelift betaal je minimaal 10.000 euro. Wil je liever een 120i van na 2015, dan slaag je niet voor minder dan 18.000 euro. Vind je een 116i al mooi zat? Voor zeer ervaren exemplaren wordt zo’n 8000 euro gevraagd. Auto’s met lage kilometerstanden en van jongere bouwjaren met een fatsoenlijke garantie, brengen prijzen van 10.000 tot 15.000 euro op.