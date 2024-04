Moe van je saaie leasebak? Kies een van deze 5 auto's voor liefhebbers met benzine in het bloed

Inspiratie

Veel mensen rijden voor hun dagelijks vervoer in een EV of een saaie leasebak. Verlang jij stiekem naar een echt leuke benzineauto? Dan hebben we hier 5 tips voor ouderwets rijplezier!

Heb jij benzine in je bloed maar moet je van je werkgever in een elektrische leaseauto rijden? Of in een goedkope, karige dertien-in-een-­dozijnauto? Niet getreurd, er zijn genoeg leuke auto's ‘voor erbij’ te koop. Die hoeft je ook niet de kop te ­kosten.

Zo bespaar je op je leaseauto



Afhankelijk van je voorkeur, kun je voor schappelijke bedragen veel leuks aanschaffen. Heb je liever iets duurders? Dan kun je voor je leaseauto een kilometerregistratie bijhouden en er uitsluitend zakelijke ritten mee afleggen. Zo houd je hem buiten de bijtelling en rijd je al je privékilometers in je favoriete benzinemodel.



Ontvang meer tips over tweedehands auto's, meld je aan voor de nieuwsbrief.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Een andere optie is om wel gewoon bijtelling over je lease-EV te betalen, maar dan voor een relatief goedkope auto te gaan. ­Bijvoorbeeld door af te zien van onnodige luxe. Of – als je gebruikspatroon dat toelaat – een EV met een iets kleiner accupakket te leasen. Dan houd je de bijtelling op een schappelijk niveau, maar kun je zo nodig ook privé­kilometers in je leasebak afleggen. Met een beetje geluk, houd je dan ­alsnog geld over voor een hobby- of funauto.

Funauto 'op de zaak'



Als je een eigen onderneming hebt, kun je ook je funauto ‘op de zaak’ zetten. Kies je voor een auto van 15 jaar of ouder, dan komt-­ie in aanmerking voor de fiscale youngtimerregeling. Dat betekent weliswaar een bijtelling van 35 procent, maar dan over de dagwaarde. Bij een dagwaarde van minder dan 20 mille pakt dat meestal gunstig uit tegenover een nieuwe.

Hobby-auto als slimme investering



Over het algemeen zijn auto’s geen goede investering. Behalve de kosten voor benzine, verzekering, wegenbelasting en onderhoud, heb je ook nog de stiekeme struikrover die afschrijving heet. Daar merk je niks van, totdat je de auto na een paar jaar weer kwijt wilt.

Het is lastig om jezelf deze financiële pijn te besparen, maar je kunt hem wel verzachten. Bij auto’s van vijf jaar of ouder is een groot deel van de afschrijving al achter de rug. Ga je voor een typische lief­hebbers­auto, dan wordt de waardevermindering over een paar jaar misschien wel tot staan gebracht.

Voors en tegens klassieke auto's



Zeldzame exoten uitgezonderd, is de waarde van klassieke auto’s vooral van emotionele aard. Zeker nu de markt is afgekoeld. Betaalde je tien jaar geleden nog de hoofdprijs voor een mooie Volkswagen T1 of Citroën DS, op dit moment is de keus aan betaalbare exemplaren een stuk groter. Of het dieptepunt voor dit soort – niet al te zeldzame – klassiekers al is bereikt, is lastig te zeggen.



Daar staat tegenover dat je voor auto’s van 40 jaar en ouder geen wegenbelasting hoeft te betalen. Zelfs niet als je op het spotgoedkope lpg rijdt. Los van alle zakelijke argumenten, vinden wij dat het rijden in de auto van je dromen best wat geld mag ­kosten. Welke van de 5 in dit artikel heeft jouw voorkeur?

BMW 130i - 2006 - 159.346 km - € 15.950

Roep ‘hete hatchback’ in een echoput en negen van de tien keer roept-ie ‘Golf GTI’ terug. Inderdaad heeft de Volkswagen Golf een grote rol gespeeld in de historie van de typische boy racers, maar hij was niet altijd de beste, leukste of snelste in zijn segment. Van alle hot hatches die we in de afgelopen decennia hebben gereden, vonden we de BMW 130i een van de vermakelijkste. Hij combineert een huiveringwekkende zes­cilinder­sound met een messcherpe besturing, speelse achterwielaandrijving en potente prestaties. Daarbij biedt de 130i een opvallend volwassen comfort. Zeker in vergelijking met de plankharde Audi A3 3.2 Quattro van die tijd. Door diverse onderstelaanpassingen is deze tweedehands BMW 130i waarschijnlijk minder geschikt voor klinker­­weggetjes. Van bochtig asfalt kan hij daaren­tegen geen genoeg krijgen. Nadelen? De achterbank is krap, de motor dorstig en bij gebrek aan garantie, raden we een aankoopkeuring aan.

Lexus GS 450h - 2012 - 186.348 km - € 25.450

Sommige werkgevers willen graag een groene uitstraling hebben of moeten van hun klanten streng op hun CO2-voetafdruk letten. Zo kun jij als werknemer ­verplicht in een elektrische leaseauto terechtkomen. Woon je niet ver van je werk? Dan raden we je bij de volgende leasebakwissel de Citroën ë-C3 of Dacia Spring aan. Die zijn licht en zuinig en zitten lekker laag in de bijtelling. Zo houden je groene geweten én je portemonnee op vrije dagen voldoende ruimte over voor deze vette tweedehands Lexus LS. Hij is comfortabel, betrouwbaar en superdeluxe. Elektrisch verstelbaar stuur? Check! Stoelverwarming én -ventilatie? Present! Premium audiosysteem? Aanwezig! En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En trouwens: je milieugeweten moet niet zeuren, want de Lexus LS is er ook als hybride. Toch levert deze LS 450h 345 pk en snelt-ie in minder dan 6 tellen naar de 100 km/h. Toch behoort een verbruik van 1 op 16 tot de mogelijk­heden. Wat wil je nog meer? Rood leer misschien? Tadaaa!

Citroën DS21 Pallas - 1972 - 49.057 km - € 22.900

Bij zijn publieksdebuut in 1955 op de Salon van Parijs had de Citroën DS – of 'La Bombe Citroën', zoals een Frans tijdschrift de sensationele auto noemde – hetzelfde effect op het publiek als de Beatles tien jaar later. In Nederland bezorgden het ­buitenaardse ontwerp en de grensverleggende onderstel­techniek hem de bijnamen Snoek en Strijkijzer. De Duitsers hebben het over de Haifisch (haai), de Fransen houden het bij Déesse (godin). De auto heeft lang na zijn pensioen in 1975 een periode gekend van ongekende populariteit en dito prijzen. Hoewel de Citroën DS nog steeds een grote schare liefhebbers heeft, is-ie tegenwoordig betaalbaarder. We zouden deze klassieke Citroën DS geen koopje willen noemen, maar gezien de nette staat en de mooie uitvoering, vinden we hem niet overdreven duur. Bovendien is-ie dankzij de aanwezige lpg-installatie goedkoop te rijden – excuus, zweven. Als het onderhoud up-to-date is en roest afwezig, kan het grote genieten beginnen. Wegenbelastingvrij, welteverstaan!

Audi TT 1.8 TFSI Roadster - 2016 - 106.993 km - € 26.950

Droom je al jaren van een mooie auto, maar twijfel je nog ­tussen een sportwagen en een cabrio? De Audi TT Roadster is eigenlijk allebei! Duur? Tja, voor dit geld kun je natuurlijk ook een nieuwe Volkswagen Polo met 80 pk kopen ... De droom-TT heeft vanzelfsprekend een vijfcilinder motor, maar met de 1.8 TSI klinkt-ie nog best lekker en levert-ie prima prestaties. Maar ook als je kalm aan doet, is het goed toeven in de TT. Zo zijn het digitale instrumentarium en de ventilatie­roosters (met geïntegreerde draaiknop) een lust voor het oog. Ook wat rijeigenschappen betreft is een tweedehands Audi TT Roadster een vermakelijke auto, al is-ie ­minder lichtvoetig en speels dan bijvoorbeeld een Mazda MX-5. De grotere cabine, de fijnere zitpositie en het betere geluids- en veercomfort pleiten juist weer voor de Audi. Hierdoor is de TT Roadster beter geschikt voor langere trips dan een Mazda MX-5. De ruimere ­kofferbak en het elektrische bediende cabrio­dak komen onderweg eveneens goed van pas.

Jeep Wrangler 2.5i - 1997 - 125.101 km - € 19.950

Ben jij zo’n type die het liefst elk weekend, gehuld in houthakkershemd, bergschoenen en werkbroek naar de Belgische Ardennen gaat? Niet om te wandelen of naar de vogeltjes te luisteren, maar om te survivallen, hout te hakken, fikkie te stoken en in bomen te klimmen? Dan ben jij in de wieg gelegd voor een Land Rover Defender of Jeep Wrangler. Van de prijzen van tweedehands Land Rovers Defender schrokken we ons rot, vandaar dat we op zoek gingen naar gebruikte Jeeps Wrangler. Veel stoerder dan deze zwarte met zijn ­verchroomde bumpers en bullbar wordt het niet. Het is een origineel Nederlandse auto, met als voordeel een traceerbare kilometer-, onderhouds- en schadehistorie, maar met als nadeel de karigste motor: een viercilinder 2.5 die op asfalt weinig indruk maakt. Ach, gewoon niet door­vertellen. Bij deze vierwielaandrijver draait het vooral om de looks en de onnavolgbare terreinprestaties.

Meer mooie, stoere en snelle liefhebbersauto's vind je in Auto Review 4/2024.