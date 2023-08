TEST - Waarom Ford vreemd opkijkt als jij de Ford Bronco (2023) koopt

Dankzij een klantonderzoek onder Ford-rijders komt de Ford Bronco voor het eerst officieel naar Nederland. En niet de 2.3 viercilinder maar de dikkere 2.7 V6 met 335 pk. We zijn deze Ford-rijders eeuwig dankbaar.

In het onderzoek geven Ford-rijders aan dat ze tevreden zijn over hun auto, maar ook dat Ford een saaie Piet is. Auw. Dat zit Ford niet lekker. En dus komt de Ford Bronco onze kant op om het vuur eens flink op te stoken. De grote terreinwagen moet in ons land dan ook vooral het imago van Ford een boost geven, niet zozeer de verkopen. Dat verwacht Ford Nederland eigenlijk ook niet. Met andere woorden: als een handjevol verkocht wordt, gaat de vlag uit.

In Amerika heeft de Ford Bronco de bijnaam ‘Goat’. Dat staat niet voor ‘geit’ of 'greatest of all time' maar voor ‘goes over any terrain’. Dat is hem aan te zien. Er staat vooral in de uitvoering Badlands een enorm stoer ding met een gigantische bodemvrijheid (26 centimeter) en grote terreinbanden (33 inch) die je eerder onder een maanvoertuig verwacht.

Je komt de afkorting tegen op de draaiknop op de middenconsole. Hiermee kies je een van de zeven rijstanden, waaronder slippery, mud, sand, rock crawl en baja, een speciale rallymodus. Elke rijstand heeft invloed op het gaspedaal, de schakelmomenten en de stuurrespons.



Rico Verhoeven is er niks bij

Wat de Ford Bronco allemaal in het terrein kan, grenst aan het ongelooflijke. We reden in de Belgische Ardennen over rotsen met vervaarlijk uitstekende punten, dwars door grasland, rakelings langs bomen, en over steile heuvels en gaten in de wegen en ja, zelfs door een verlaten steengroeve. Het onderstel gaf geen krimp en ving als kickbokskampioen Rico Verhoeven alle klappen moeiteloos op.



Alhoewel de Bronco vooral gemaakt is voor het terrein, rijdt-ie op het asfalt ook best goed, zeker voor zo’n terreinreus met een starre achteras. De enkele keren dat we het asfalt opzochten, stuiterden we niet door elkaar. Bijkomend voordeel is dat je op een weg met tegenoverliggend verkeer gemakkelijk een extra stapje opzij kunt zetten als je tegenligger een hufter blijkt en dit niet doet. De Ford Bronco ploegt door elke berm en als het moet over jouw auto heen.

De 10-trapsautomaat schakelt mooi op en voordat je het doorhebt, rijd je hoogst illegale snelheden waarbij nauwelijks windgeruis opsteekt. Best een prestatie, gezien de grote buitenspiegels en de vormgeving van een reusachtig legoblok.

Interieur gebouwd voor de eeuwigheid

Dat de Bronco vooral bedoeld is voor het terrein, zie je ook aan het interieur. We zien handgrepen, harde kunststoffen en een kloeke versnellingshendel. Niet heel fijntjes allemaal. Maar het kan tegen een stootje en gaat waarschijnlijk een eeuwigheid mee. Een groot multimediascherm is wel aanwezig.

Voorin zit je uitstekend, maar op de achterbank gaat het er wat krapper aan toe. Gek als je bedenkt dat de Ford Bronco 4,81 meter lang en 1,94 meter breed is. Bovendien zit je op de achterbank wat hoog, in elk geval hoger dan de bestuurder en zijn bijrijder. Dat voelt een beetje raar. De instap kan ook beter, je moet bijna springen om op de achterbank terecht te komen, zo hoog is-ie. Oma kun je wel thuislaten. Of je moet een keukentrapje meenemen.



Ford Bronco met 2 deuren krijgen we niet

Aan elektrificatie doet de Bronco niet. Concurrent Jeep Wrangler doet dit wel en is als plug-in hybride dan ook een stuk goedkoper, namelijk zo’n 91.000 euro. De Bronco gaat minimaal 130.000 euro kosten (Ford moet de definitieve prijzen nog vrijgeven). Máár met de Bronco kun je sier maken dat alle vier de deuren en het dak in acht minuten te verwijderen zijn; met de Wrangler ben je hiervoor twintig minuten kwijt (zegt Ford smalend).

Er is trouwens ook een tweedeurs Ford Bronco, maar die blijft in Amerika. Jammer, want die vinden we eigenlijk nog stoerder.



Lees de volledige rijtest van de Ford Bronco in Auto Review 08/23.