TEST - Ford Ranger Raptor (2023): waarom je met deze Ford liever niet op de weg rijdt

We hebben met de Ford Ranger Raptor geen meter op de openbare weg gereden. Dat kan de Ford Ranger Raptor natuurlijk wel, maar dat wil je liever niet. Wat je wil, is de modder in!

Wat de Ford Ranger Raptor in het terrein kan, is werkelijk indrukwekkend. We kruipen door geulen en modder, schuifelen over verraderlijke zandweggetjes en zigzaggen tussen bomen door. Met opperste concentratie, want de truc is om niet te veel te sturen en heel beheerst gas te geven. Dat is best lastig als je bijna 300 pk onder je voet hebt, ontdekken we wanneer we wéér te hard een heuvel op stuiven.

De kunst is juist om op de top van de heuvel stil te staan om goed te kunnen beoordelen hoe steil de afdaling is. Gelukkig is de Ford Ranger Raptor uitgerust met een camera die over de top kan kijken nog voordat jij dit kunt.

Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

Amateurs

Met Crawl Control klimt de Ford Ranger Raptor op zijn dooie akkertje naar boven, om vervolgens aan de andere kant van de heuvel beheerst af te dalen zonder dat je het rempedaal hoeft aan te raken. Kies je voor de rijstand Baja (vernoemd naar de gelijknamige rally), dan wordt de gasrespons directer en en gaat de dubbele uitlaat woester brullen. We trappen het gaspedaal dieper in en ploegen met hoge snelheid door de sporen van onze voorgangers over het zandstrand, dat onderdeel is van het 4x4-terrein waar we rijden. Een beetje zoals rallyrijders dat doen, maar die vinden ons waarschijnlijk amateurs. Wij stappen in ieder geval met een grote glimlach uit en voelen ons het ventje. Wat een machine!

De Raptor is de sterkste uitvoering van de Ford Ranger, een midsize pick-up die vergelijkbaar is met de Toyota Hilux. De Ford Ranger Raptor is uitgerust met een drieliter twinturbo V6 met 292 pk en een maximumkoppel van 491 Nm, gekoppeld aan een 10-trapsautomaat. Meer spierballen kan een Ranger niet hebben; de overige versies met tweeliter turbodiesel leveren 170 of 205 pk.

Niks voor de grachtengordel

Met een CO2-uitstoot van 315 gr/km kun je de Ford Ranger Raptor beter niet voor het Amsterdamse hoofdkantoor van Milieudefensie parkeren. Je moet sowieso maar afwachten of je daar komt, want met een lengte en breedte van respectievelijk 5,36 en 2,20 meter is de Ford Ranger Raptor niet echt geschikt voor de krappe grachtengordel van onze hoofdstad, of je moet door het water willen gaan.

Meer rijtests van auto's waarin je misschien nooit zult rijden?

Aanmelden

Je vindt ze in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Ford Ranger Raptor is stiekem een beetje sierpaard

Het trekvermogen van de Ford Ranger Raptor bedraagt een kloeke 2500 kilogram. Dat lijkt heel wat, maar de andere Rangers lachen zich een kriek, want zij kunnen 3500 kilogram trekken. Ook wat het laadvermogen betreft, geven ze de Raptor het nakijken (1000 kg versus 650 kg). De Raptor is een werkpaard maar stiekem ook een beetje een sierpaard.

Ford heeft de Ranger Raptor bedoeld voor zelfstandigen die hun pick-up professioneel gebruiken, maar in hun vrije tijd ook een enigszins comfortabele auto willen. Vandaar dat de Raptor geen bladveren heeft, zoals de andere uitvoeringen (XL, XLT en Wildtrak), maar een verbeterde onafhankelijke wielophanging met lichtgewicht draagarmen van aluminium en speciale schokdempers. Het zijn de grootste ooit op de Raptor en ze moeten voor extra comfort op de openbare weg zorgen.

Dat de Raptor niet alleen een werkpaard is, zie je ook in het interieur; het verticale multimediascherm van 12-inch met navigatie is maar iets kleiner dan dat van de Ford Mustang Mach-E. De stoelen hebben luxe leren bekleding en bieden veel ondersteuning zodat je niet van je stoel kukelt op het moment dat je door een geul rijdt.

Allemaal leuk en aardig, maar als we weer eens in de Ford Ranger Raptor mogen rijden, verlaten we ogenblikkelijk de openbare weg en duiken we weer met veel plezier het terrein in. Moet jij ook doen.