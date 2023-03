Ford Ranger Raptor (2023) review: waarom je hem zonder achterbank wil

Ford aan de lijn: of we een gaatje in onze agenda hebben voor een potje modderworstelen met de nieuwe Ford Ranger Raptor. Dat willen we wel. Al is het alleen maar om je een keer geen geëlektrificeerde auto voor te schotelen.

Wat is er opvallend aan de Ford Ranger Raptor?

De Ford Ranger is een forse pick-up. Dit type auto kom je in Nederland niet heel veel tegen. En als je er dan een ziet, is-ie van een stratenmaker, aannemer, loodgietersbedrijf of klusjesman. Of van een natuurbeschermingsorganisatie zoals Staatsbosbeheer. Al kun je je afvragen of je met de Ford Ranger Raptor de hertjes en vogeltjes niet juist de stuipen op het lijf jaagt, vooral in de kleur met de toepasselijke naam 'Code Orange' van het exemplaar waarin wij reden. Mocht Nederland van de wolf af willen, dan is de Raptor een uitstekend afschrikmiddel.

Met een CO2-uitstoot van 315 gr/km (!) maak je ook al geen vrienden in milieukringen. Je wordt wél beste maatjes met de benzinepomphouder want Ford geeft een gemiddeld verbruik op van 13,8 l/100 km ofwel 1 op 7,2. Onder de hoge motorkap ligt een drieliter twinturbo V6 met 292 pk en een maximumkoppel van 491 Nm, gekoppeld aan een 10-trapsautomaat. Sterker kun je de Ford Ranger niet krijgen. Vanuit stilstand zit je in nog geen acht seconden op 100 km/h. Let wel: we hebben het hier over een 5,36 meter lange en 2454 kilogram zware pick-up.

Wat is er goed aan de Ford Ranger Raptor?

Het is werkelijk indrukwekkend wat de Ford Ranger Raptor allemaal in het terrein kan. Dat ontdekten we in het uitdagende 4x4-terrein van Experience Island in Loon op Zand. Hier reden we stapvoets door geulen en modder, over heuvels en verraderlijke weggetjes en kriskras door het bos. De truc is om niet te veel te sturen en heel beheerst gas te geven, iets wat best lastig is als je bijna 300 pk tot je beschikking hebt.

Je kunt kiezen uit meerdere terreinstanden. Met Crawl Control klimt de Ranger op zijn dooie akkertje naar boven om vervolgens aan de andere kant van de heuvel beheerst af te dalen zonder dat je het rempedaal hoeft aan te raken. Kies je voor de rijstand Baja (vernoemd naar de gelijknamige rally), dan gaat de gasrespons omhoog en de dubbele uitlaat brullen.

We trappen het gaspedaal dieper in en ploegen met hoge snelheid door de sporen van onze voorgangers en door het zand van het strand dat onderdeel is van het terrein. Een beetje zoals rallyrijders dat doen, denken we, maar die zeggen waarschijnlijk: wat een amateurs. Wij stappen in ieder geval met een grote glimlach uit en voelen ons het ventje. Wat een machine!

Wat kan er beter aan de Ford Ranger Raptor?

Wat ons betreft is de Ford Ranger Raptor precies goed zoals-ie is. Voor veel mensen waarschijnlijk te groot of je moet in Groningen of Drenthe wonen waar je nog alle ruimte hebt. De Ford F-150 is trouwens nog een maatje groter. Die is er ook in een volledig elektrische uitvoering, de Ford F-150 Lightning.

Misschien kan Ford iets bedenken voor de met modder besmeurde treeplanken zodra je uit het terrein komt. Uitstappen zonder dat je broek vies wordt, is bijna onmogelijk. Een sproeiertje dat automatisch vanonder de auto tevoorschijn komt en de boel schoonspuit misschien? Alle gekheid op een stokje: we vinden de Ranger Raptor helemaal prima. In tegenstelling tot de minder sterke Rangers staat hij niet op bladveren zodat-ie op de openbare weg ook nog een soort van comfortabel is.

Prijs Ford Ranger: waarom je geen achterbank wil

Zou je de Ford Ranger Raptor op geel kenteken zetten, dan betaal je je blauw aan de aanschaf. Die kan vanwege de torenhoge CO2-uitstoot en de daaraan gekoppelde hoogte van de bpm zomaar anderhalve ton bedragen. Wat je wilt, is de Ranger Raptor op grijs kenteken. Dan beginnen de prijzen opeens bij 56.250 euro, excl. btw en bpm welteverstaan. Waar normaal de achterbank zit, heb je nu extra bergruimte.

Wat vind ikzelf van de Ford Ranger Raptor?

Ik vind hem cool, gaaf, gers, chill, dope, lauw, dik of hoe dat tegenwoordig ook heet. Vooral in de rood/oranje kleur van ons testexemplaar. Door het terrein ploegen terwijl je je favoriete muziek streamt (draadloze apple carplay en android auto is standaard) en je handen en bips op temperatuur blijven dankzij de stuur- en stoelverwarming. Hoe gaaf is dat!