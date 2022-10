Ford F-150 Lightning: 3 voordelen en 3 nadelen

De Ford F-150 Lightning moet vooral pick-up rijdend Amerika overhalen elektrisch te gaan rijden. Vraag is of de elektrische F-150 genoeg verleidingskunsten heeft om ook Europeanen over de streep te trekken. 3 voordelen en 3 nadelen van de Ford F-150 Lightning.



Jaarlijkse worden in Nederland zo'n 2000 pick-ups verkocht. Tegelijkertijd stelde het kabinet onlangs voor om bedrijfswagens met verbrandingsmotor geen bpm-vrijstelling meer te geven. Dat geeft de elektrische Ford F-150 in theorie een kansrijke positie op de Nederlandse markt. Al heeft Ford hem overduidelijk bedacht voor het land van de onbegrensde mogelijkheden ...

+ Voordeel 1: Ford F-150 is mini-vrachtwagen en gezinsauto tegelijk

Een pick-up is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor licht goederenvervoer. Ideaal voor bosbouwers, loodgieters, bouwvakkers en andere mannen met twee rechterhanden. Maar bouw er eentje met dubbele cabine en je hebt ineens een ruime gezinswagen. Het interieur van de Ford F-150 Lighting is zo enorm, dat je Google Maps moet aanzetten om niet te verdwalen. Extra praktisch aan dit elektrische werkpaard, is de enorme frunk. Waar bij traditionele pick-ups de motor is gehuisvest, heeft de F-150 Lightning een extra bagageruimte met een inhoud van 400 liter - vergelijkbaar met de kofferbak van een Ford Focus. Hier kun je dus prima je Louis Vuittonnetjes opbergen, zonder dat ze nat worden of wegwaaien. Maar ook avontuurlijke kampeervakanties met het hele gezin behoren tot de mogelijkheden.

+ Voordeel 2: elektrische Ford F-150 heeft een prima actieradius

Standaard heeft de Ford F-150 Lightning een accupakket van 98 kWh. Maar wij zijn onderweg in de baas boven baas, de Lariat-versie. Die komt voorrijden met 131 kWh in zijn buik. Daarmee ligt volgens Ford een actieradius van 450 tot 500 kilometer in het verschiet. Wij noteren na een ochtend over Nederlandse snel- en polderwegen een bereik van 425 kilometer. Daarbij moeten we toegeven dat we onszelf via het stroompedaal ook een aantal flinke adrenaline-injecties hebben toegediend. Zie voordeel 3 ...

+ Voordeel 3: Ford F-150 Lightning maakt het kind in je wakker



Nog veel indrukwekkender dan de actieradius van de Ford F-150 Lightning, zijn z'n prestaties. Want bij het grotere accupakket hoort een vermogensopslag van 130 pk, waarmee het totaal op 588 pk komt. Het koppel blijft op de standaard al tamelijk bizarre waarde van 1050 Nm staan. Vanuit stilstand haasjerept de monstertruck muisstil en ongenaakbaar in 4 seconden naar de 100 km/h. Ook op tussensprints degradeert hij vrijwel alle auto's met een verbrandingsmotor tot fossiele schildpadden. Daarbij zorgt de onwaarschijnlijke combinatie van formaat en acceleratievermogen voor een constant schaterlachende bestuurder. Soms is het nu eenmaal heerlijk om kinderachtig te doen.

- Nadeel 1: De Ford F-150 Lightning is (nog) niet leverbaar

Wij reden de elektrische pick-up met Brits kenteken, maar het was gewoon een auto met Amerikaanse specificaties. De Ford F-150 Lightning is namelijk (nog) niet in Europa op de markt, ook al bied je een laadbak vol euro's.



Hoop je dat de Ford F-150 Lightning ook hier op de markt komt?

Wij hopen van harte dat hij hier vanaf 2023 wel leverbaar wordt, maar om begrijpelijke redenen wil Ford in den beginne vooral de thuismarkt bedienen. Daar kostte hij in mei 2021 nog geen 40.000 dollar. Maar inmiddels is de prijs gestegen tot bijna 52.000 dollar voor de standaardversie. De fully loaded Lariat-uitvoering kost vanaf modeljaar 2023 meer dan 90.000 dollar.



- Nadeel 2: hoog gewicht elektrische Ford F-150 vergt meer dan standaard B-rijbewijs

Leeg weegt de Ford F-150 Lightning al 2900 kilo. Het maximaal toelaatbare totaalgewicht overschrijdt de 3,5 ton. Dat betekent dat je niet genoeg hebt aan een B'tje op je roze pasje. Wil je legaal achter het stuur kruipen van deze zware jongen, dan heb je minimaal een C-rijbewijs nodig - ook zonder aanhanger. Dat betekent dus aanvullende lessen en opnieuw examen doen. Brrr.



- Nadeel 3: je wil niet de stad in met de Ford F-150 Lightning

Buiten de bebouwde kom kun je in ons kleine kikkerland goed uit de voeten met de Ford F-150 Lightning. Zelfs op smalle wegen. Want bij de aanblik van giga led-balk in de enorme neus van de F-150, sturen tegenliggers hun auto van schrik al de berm in, nog voordat jij beleefd een stukje opzij bent gegaan. In de stad wordt het een ander verhaal. Paaltjes, muren en betonnen zuilen zijn nu eenmaal zelden onder de indruk van de Ford F-150 Lightning. Ook al is-ie ruim 2 meter breed en bijna 6 meter lang. Kortom, door het ouderwets Amerikaanse formaat voel je je in Europese steden als Gulliver op het eiland Lilliput. En op klinkerstraatjes is de elektrische pick-up evenmin gebouwd. Dan vertoont het op asfalt extreem comfortabele onderstel ineens onbedwingbare dribbelneigingen.