TEST elektrische Ford F-150 Lightning: muisstille Porsche-killer in overall

De Ford F-150 Lightning vréét gereedschap, materialen, passagiers en asfalt en verslindt als tussendoortje een Porsche. Toch laat deze elektrische reus nooit één enkel scheetje.



Een heleboel Elon Musk-fans kijken voor het slapen nog even weemoedig op hun smartphone naar plaatjes van de Tesla Cybertruck. Op hetzelfde tijdstip lopen duizenden Amerikanen even naar buiten om hun Ford F-150 Lightning een klopje op de frunk te geven. Pick-ups in het algemeen en de Ford F-150 in het bijzonder, zijn megapopulair in de States. Als je de elektrificatie van het wagenpark van de grond wilt krijgen, kun je dus niet om de pick-up-rijder heen. Vooralsnog pakt Ford dat voortvarender aan dan Tesla en de moeizaam lopende start-up Rivian.

Frunk Ford F-150 Lightning even groot als kofferbak Ford Focus

Even terug naar die frunk van de elektrische Ford F-150. Dat is nu eens geen veredelde brievenbus, maar een bergruimte met een inhoud van 400 liter. Ongeveer even groot als de kofferbak van een Ford Focus! Echt alles aan de F-150 Lightning is overmaats. Hij is bijna 6 meter lang, ruim 2 meter breed en weegt 2900 kilo. Dat gewicht hangt nauw samen met het reusachtige accupakket.



Wat is de actieradius van de Ford F-150 Lightning?



Standaard heeft het accupakket van de Ford F-150 Lightning een capaciteit van 98 kWh. De Lariat-versie die wij rijden, zwelgt zelfs in 131 kWh. Volgens Ford ligt de actieradius van de F-150 Lightning Lariat tussen de 450 en 500 kilometer. De boordcomputer van onze testauto houdt het bij vertrek op 436 kilometer. Het snellaadvermogen komt niet verder dan 150 kW.

Elektrische Ford F-150 met bijna 600 pk



Kies je voor het grootste accupakket, dan stijgt het vermogen van de twee elektro­motoren in de Ford F-150 Lightning van 458 tot 588 pk. Het koppel bedraagt een bizarre 1050 Nm. Die power is vooral bedoeld om paardentrailers van groene cowboys voort te slepen. Maar je kunt er ook heel andere dingen mee. Een stoplichtsprintje aangaan met een Porsche 911, bijvoorbeeld. We geven toe dat het kinderachtig is, maar wanneer de gelegenheid zich voordoet, kunnen we het niet laten ...



Zo snel is de Ford F-150 Lightning



Daar sta je dan, als Porsche-rijder voor een rood verkeerslicht, in de buurt van Woerden. Een fractie van een seconde denk je dat er een lokale zonsverduistering aan de gang is. Maar dan zie je vanuit je ooghoek dat er geheel geruisloos een pick-up van het formaat sumoworstelaar naast je is opgedoken. Het gevaarte stelt je letterlijk in de schaduw. Maar daaraan denk je snel een eind te maken, zodra het licht op groen springt ...



Tja, vergissen is menselijk. De eerste meters is de Porsche-piloot kansloos, want onze blauwe kamerolifant spuit uit de startblokken als een jachtluipaard. Ondanks de vierwielaandrijving laten de gezellig ogende ballonbanden een gilletje horen. Ondertussen schiet de Ford F-150 Lightning als de bliksem naar de 100 km/h. Aan 4 seconden heeft-ie genoeg. Zo hoog boven het asfalt en slechts begeleid door windgeruis, kan je evenwichtsorgaan niet bijhouden wat je ogen waarnemen. Maar de Porsche-man is waarschijnlijk nog ernstiger in de war …

Elektrische Ford F-150 is een comfortabel werkpaard



Nu we onze portie adrenaline voor de rest van de dag binnen hebben, rijden we rustig verder. Daarbij valt op dat de schroefveren rondom erg zacht zijn en dat de dempers evenmin een straffe hand hebben. Op strak asfalt is dat heel comfortabel. Maar al bij een licht golvend wegdek gaat de auto deinen als een raderboot op de Mississippi tijdens een tropische regenstorm.



Op klinkerweggetjes lijkt het daarentegen of de pick-up een imitatie weggeeft van Kyrie Irving, een van de beste dribbelaars uit de geschiedenis van het Amerikaanse basketbal. Op korte sprints is de elektrische Ford F-150 een geweldenaar, maar verwacht geen sportief weggedrag of een scherpe besturing.



Benieuwd of Ford de F-150 Lightning naar Europa haalt?



Aanmelden

Houd onze gratis nieuwsbrief in de gaten!



Hoeveel kan de Ford F-150 trekken?



In de eerste plaats is de Ford F-150 Lightning natuurlijk een werkpaard. Dat zie je aan het trekvermogen van 3500 tot 4400 kilo, het laadvermogen van circa 1000 kilo en de grote laadbak, en ook aan de uitstraling van ex- en interieur. Vanbuiten lijkt de Ford F-150 Lightning nog best veel op zijn ­benzinegestookte broertjes, al verraden de enorme led-balk in de neus en de bijna wagenbrede achterlichten dat hij uit moderner staal gesneden is.



Eenzaam op de prairie



Voor de bekleding van het dashboard en de deurpanelen heeft Ford zachte, maar robuuste kunststof gebruikt, afgezet met koperrode stiknaden. De panelen en overige accenten in koperkleur zien er aardig uit, maar zijn van hol klinkend, hard plastic. De voorstoelen bieden ruim plaats aan de meest weldoorvoede stamgasten van fastfood­restaurants.



Als relatief magere Europeaan voel je je op het brede, vlakke meubilair daarentegen als een eenzame cowboy op de prairie. Geinig is de kloeke keuzehendel voor de transmissie. Met een druk op de knop kun je hem elektrisch in en uit de ruststand laten klappen. Ernaast bevindt zich een terrein-proof opberggleuf voor je telefoon en twee bekerhouders. Tevens is er een mogelijkheid om je telefoon draadloos op te laden.



Scherm van de Mustang Mach-E



Het reusachtige multimediascherm herkennen we van de elektrische Ford Mustang Mach-E. Onwennig is de ruitenwisserbediening met de linkerhendel aan de stuurkolom. De knoppen voor de verlichting zijn, buiten het directe zicht, linksonder verstopt. Het digitale instrumentarium is overzichtelijk en laat weinig te wensen of raden over. De ruimte op de ­achterbank van de dubbele cabine is in alle richtingen immens, bovendien beschikken de bankzitters over diverse oplaad- en aansluitmogelijkheden voor hun mobiele ­apparatuur.

De F-150 Lightning als powerbank voor je zaagmachine



Over het aansluiten van apparatuur gesproken ... Zowel in de laadbak als in de frunk van de Ford F-150 Lightning, zit een aantal ‘stopcontacten’. Daarmee kun je externe apparatuur van stroom uit het ­batterijpakket voorzien, met een ­vermogen van 2,4 tot 9,6 kW. Denk aan bouwlampen, een zaagmachine, of muziek­apparatuur voor een strandfeest. ProPower OnBoard noemt Ford dit.



Helaas, strandfeestjes zijn nog ver weg en ingewikkelde zaagwerkzaamheden late we liever over aan Jan, onze vaste klusjesman. Die zal blij zijn om te horen dat de Ford E-Transit en de E-Transit Custom (accucapaciteit 74 kWh) ook over ProPower OnBoard beschikken. Vandaag hoeven de accu’s alleen de elektromotoren van de F-150 Lightning van energie te voorzien. De boordcomputer laat een gemiddeld verbruik zien van 29 kWh/100 kilometer, wat een actieradius van ongeveer 425 kilometer zou opleveren. Niet gek, voor zo’n loodzware bigfoot.

Het kabinet wil bedrijfswagens met verbrandingsmotor geen bpm-vrijstelling meer geven. Dat geeft de elektrische Ford F-150 in theorie een kansrijke positie. Maar de moed zinkt je in de schoenen als je ziet wat grijs geïmporteerde exemplaren op Marktplaats.nl kosten: meer dan 140.000 euro! Een ander nadeel is dat je vanwege de maximaal toelaatbare massa van meer dan 3,5 ton een groot rijbewijs nodig hebt. Maar een beetje bouwvakker of paardenfokker heeft dat natuurlijk al …