Ford Puma Gen-E: 4 redenen waarom 44 kWh ideaal is

Ga bij het uitzoeken van een elektrische SUV niet blind voor de auto met het grootste accupakket. Je hebt veel liever de juiste batterijcapaciteit – dat bewijst de Ford Puma Gen-E.

De volledig elektrische Ford Puma Gen-E is ideaal voor de stad, maar met slim laden tot 100 kW kom je ook ver daarbuiten. Bij een laadstation langs de snelweg, schiet het batterijniveau in 23 minuten van 10 naar 80 procent. De WLTP-actieradius bedraagt 376 kilometer en in stedelijke omgevingen kan het rijbereik verder oplopen.

Het accupakket van de Puma Gen-E heeft een bruikbare capaciteit van 43,6 kWh. Een keurige waarde voor een elektrische SUV in dit segment van de automarkt, maar het kan nog groter. Al is het de vraag of je dat als EV-koper ook moet willen … Hier zijn 4 voordelen waarom ca. 44 kWh ideaal is.

1. Een lichte batterij rijdt leuker

De Ford Puma Gen-E ligt stevig op de weg en laat zich opvallend strak door bochten dirigeren. Het helpt dat hij geen loodzware batterij hoeft mee te zeulen, wat bewijst dat een kleiner, lichter accupakket helemaal geen slecht idee is voor wie naast actieradius ook belang hecht aan actie.

Bovendien profiteer je elke rit van de leuke rijeigenschappen van de Puma Gen-E, terwijl een gigantische batterij zijn meerwaarde alleen op de allerlangste ritten bewijst.

2. Er blijft ruimte over voor de Gigabox

Een groot pluspunt van de Puma op benzine is de Megabox, een extra opbergruimte ónder de bagagevloer met een inhoud van 80 liter. Hier lacht de elektrische Puma om, want die gooit zijn Gigabox in de strijd, met 145 liter opbergruimte. Die groeispurt was mogelijk omdat de Puma Gen-E geen uitlaatdemper heeft en de vrijgekomen ruimte niet wordt opgesnoept door extra batterijcellen (maar door de Megabox).

3. De eerste kWh’s gebruik je het meest

Dit klinkt als een wijsheid van Johan Cruyff, waar dat maakt het niet minder waar: de eerste kWh’s gebruik je het meest. Met andere woorden: in het dagelijks gebruik maak je vaak ritten van 2, 20 of 200 kilometer, maar de rest van de batterij sleep je alleen mee ‘voor het geval dat’.

De Puma Gen-E komt 376 kilometer ver op een acculading stroom. Dat is verder dan van Groningen naar Maastricht en je kunt je dan ook afvragen waarom je elke rit een batterij met een range van 600 kilometer zou meeslepen, als je toch bijna nooit zo ver rijdt. En de elektrische Puma heeft ook zo’n groot rijbereik, je moet alleen onderweg een keer opladen.

4. Een lichte batterij is goedkoper

Het accupakket is het duurste onderdeel van een elektrische auto en elk kilowattuur erbij, maakt de batterij (en de auto) duurder om te maken. En er zijn meer kosten dan alleen de aanschafprijs. De Puma Gen-E weegt rijklaar maar 1563 kg en dat merk je in je portemonnee. Zijn gemiddelde energieverbruik is lekker laag (13,1 kWh/100 km) en de motorrijtuigenbelasting blijft te overzien. Om nog maar te zwijgen van deze Ford Puma Gen-E aanbiedingen.

We willen niet stoken, maar er zijn elektrische SUV’s in het compacte segment die 1949 kilo wegen en drie (!) schalen hoger zitten qua wegenbelasting.

