Nieuwe elektrische Ford Puma vrolijkt EV-markt op, toch krijgt-ie het moeilijk

Het regent de laatste tijd nieuwe elektrische Fords. De jongste is de Ford Puma Gen-E. Hij ziet er leuk uit, is relatief betaalbaar en stuurt vast vermakelijk. Desondanks krijgt-ie het niet gemakkelijk.

Om de diehard Ford-fans gerust te stellen: anders dan de Ford Explorer en Ford Capri is de Puma Gen-E geen verbouwde Volkswagen. Zijn vrolijke snoet is weliswaar aangepast, maar verder lijkt hij als twee druppels water op de Puma met benzinemotor.



Veel bagageruimte in Puma Gen-E



Dat is een auto die we waarderen om zijn opgewekte uiterlijk, zijn fijne, lichtvoetige stuurkarakter en uitstekende wegligging. Op praktisch vlak biedt ook de Puma Gen-E een unieke eigenschap in de vorm van de 145 liter metende Gigabox onder de laadvloer, waarmee je in totaal over 523 liter bagageruimte beschikt. Daar komt ook nog een frunk bij met een inhoud van 43 liter: ideaal voor de laadkabel.

Elektrische Ford Puma is relatief licht



De elektrische Ford Puma is weliswaar 350 kilo zwaarder dan de 1.0 EcoBoost Hybrid, maar een leeggewicht van 1488 kg is relatief bescheiden voor een EV. We vertrouwen er dan ook op dat de Puma Gen-E eveneens over fijne rijeigenschappen beschikt.



Actieradius Puma Gen-E



Maar elk ‘voordeel heb ze nadeel’, want dat de elektrische Ford Puma zo licht is, dankt hij deels aan zijn bescheiden accupakket. Dat heeft een netto vermogen van 43 kWh, goed voor een WLTP-bereik van een eveneens vrij bescheiden 364 tot 376 kilometer. Concurrenten als de Opel Mokka Electric en Kia EV3 komen meer dan 400 kilometer ver op een volle batterij.



Met zijn snellaadvermogen van 100 kW verzet de elektrische Puma evenmin bakens. Maar hierbij laat de kleine batterij zijn positieve kant zien: aan de snellader gaat-ie in slechts 23 minuten van 10 naar 80 procent capaciteit.

Met een motorvermogen van 168 pk en een koppel van 290 Nm is de Ford Puma Gen-E vlot zat, zonder zijn inzittenden omkerende magen en nekhernia’s te bezorgen. Sprinten van 0 naar 100 km/h gaat in 8 seconden, de topsnelheid bedraagt 160 km/h.

Standaard in het knalgeel



Ford bestrijdt de winterdip en de vergrijzing van het straatbeeld door de elektrische Puma standaard in Electric Yellow te leveren. Tenminste, als je minstens 34.495 euro aan de delaer overmaakt. Voor alle andere kleuren moet je bijbetalen. Zelfs witte lak kost je 300 euro extra, voor metallic lak dien je 600 tot 1000 euro extra te reserveren.



Uitrusting elektrische Puma



Terwijl sommige instap-EV’s op stalen wielen met plastic doppen staan, staat de elektrische Puma zonder meerprijs op 17-inch lichtmetaal. Andere standaardvoorzieningen zijn automatische klimaatregeling, een achteruitrijcamera en cruisecontrol. Het mulimediasysteem is voorzien van een 12-inch scherm, navigatie en draadloze koppeling met Android Auto en Apple CarPlay. Voor stoel-, voorruit- en stuurverwarming dien je het 500 euro kostende winterpakket te bestellen.

Ook als je voor de 37.245 euro kostende Puma Gen-E Premium gaat, kosten warme billen en handen je 500 euro extra. Wat de duurdere versie wel standaard heeft is een premium audiosysteem van Bang& Olufsen, 18-inch wielen, luxere bekleding, een elektrisch bediende achterklep, verwarmde buitenspiegels en keyless entry. Een warmtepomp komen we in de prijslijst nergens tegen, ook niet als optie.

Ford Puma Gen-E vs. Opel Mokka, Kia EV3 en Skoda Elroq

Model Ford Puma Gen-E Opel Mokka Electric Kia EV3 58.3

Skoda Elroq 50 Accupakket 43 kWh 51 kWh 55 kWh 52 kWh Actieradius 364-376 km 405 km 429 km 375 km Snelladen 100 kW (23 min.) 100 kW (26 min.) 101 kWh (30 min.) 145 kW (25 min.) Motorvermogen 168 pk 156 pk 204 pk 170 pk 0-100 km/h 8,0 s 9,0 s 7,5 s 9,0 s Leeggewicht 1488 kg 1498 kg 1700 kg 1874 kg Vanafprijs (€) 35.495 35.998 36.995 34.990

Al met al lijkt de elektrische Puma ons een leuke aanwinst voor het EV-segment, maar er is weinig waarmee hij zich écht onderscheidt. Met name als hét om aankoopargument gaat dat mensen hanteren voor de aanschaf van een EV: actieradius. Daarnaast moet hij zijn qua binnenruimte zijn meerdere erkennen in de Kia EV3 en de Skoda Elroq.