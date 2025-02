Deze elektrische Skoda's komen eraan - en het zijn niet alleen maar SUV's

Nieuws

De Skoda Elroq staat nog maar net bij de dealer of er dient zich al een volgende elektrische Skoda aan, de kleinere Epiq. En daar blijft het niet bij. De volgende 2 elektrische Skoda's zijn ook onderweg.

De Skoda Epiq wordt de kleinste EV van Skoda. De basis is dezelfde als die van de Volkswagen ID.2 en de Cupra Raval. De 4,10 meter lange/korte Epiq moet een echte Skoda worden. Dat wil zeggen: ruim. Skoda belooft zitplaatsen voor 5 volwassenen en een bagageruimte van 490 liter. Ter vergelijk: de huidige Skoda Kamiq komt tot 'slechts' 400 liter. En zelfs de kofferbak van de Elroq is ietsje minder ruim: 470 liter.

EV van 25.000 euro

De Cupra Raval krijgt de eer om als eerste op de markt te komen. Dat zal in 2026 zijn. Later datzelfde jaar komt de Skoda Epiq op de markt. Al zal hij richting het einde van 2025 al onthuld worden. Skoda noemt een actieradius van 400 kilometer (WLTP). Reken op een prijs van om en nabij de 25.000 euro voor de instapper.

Na de Epiq kunnen we nog meer elektrische Skoda-modellen verwachten. Die zijn al aangekondigd, dus je kunt er zeker van zijn dat ze daadwerkelijk komen.

Skoda 'Combi' - elektrische stationwagon

Volgend jaar trekt Skoda het doek van zijn eerste elektrische stationwagon. Die wordt voorlopig nog aangeduid als 'Combi'. Maar als naam voor het productiemodel zou 'Octavia' ook nog kunnen. De huidige Octavia is immers al sinds 2020 leverbaar, heeft onlangs een facelift gehad en is tegen 2027 of '28 aan vervanging toe.

Aan de andere kant kregen nieuwe EV's van Skoda tot nu toe steeds een nieuwe naam. Even afwachten dus. Het enige wat we nu al weten, is dat de Combi ongeveer 4,70 meter lang wordt. Dat is net zo lang als de huidige Octavia Combi.

Skoda 'Space' - elektrische 7-zitter

Over de later te verschijnen 'Space' weten we iets meer. Dit wordt de productieversie van de al eerder getoonde elektrische conceptcar Vision 7S. Dat was de eerste Skoda met het nieuwe 'Tech-Deck Face', dat je inmiddels bij de Elroq en de pas vernieuwde Skoda Enyaq aantreft. Met een lengte van 4,90 meter belooft de Skoda Space een flinke jongen te worden. Ter vergelijking: de Skoda Kodiaq is 4,76 meter lang. De Space doet zijn naam eer aan, want het wordt een 7-zitter. Ook de 'Space' wordt al in 2026 onthuld.

De Vision 7S heeft een batterij van 89 kWh, een laadvermogen van 200 kW en een actieradius van ruim 600 kilometer. Grote kans dat de Space vergelijkbare specificaties krijgt.

Grappig: de middenconsole van de Space heeft een geïntegreerd kinderzitje, volgens Skoda de veiligste plaats voor je kleine spruit. Of dit concept het productiestadium haalt, is nog maar de vraag.