Skoda Elroq RS laat Kia EV3 zijn achterlichten zien

De Kia EV3 is dé ster van de Nederlandse EV-markt. Maar de Skoda Elroq zit 'm op de hielen - en met de volgende nieuwe sportieve uitvoering laat hij de Kia zelfs mijlenver achter zich.

Je ziet hier de nieuwste uitvoering van de Skoda Elroq, de RS. En wie Skoda en RS in één zin noemt, weet wat er nu gaat komen. Juist, de RS is de krachtigste Elroq, met een vermogen van 340 pk. Is het hiermee de krachtigste Skoda ooit? Nee. Die eer moet hij delen met de Skoda Enyaq Coupé iV RS. Die had ook 340 pk, maar is niet meer in Nederland te koop. De Elroq RS is in ieder geval veel krachtiger dan de Kia EV3 die tot 204 pk komt. 1-0 voor Skoda dus.

Met de Skoda Elroq RS sprint je in 5,4 tellen van 0 naar 100 km/h. Dat is rap, maar niet eens zoveel rapper dan de grotere Enyaq Coupé iV RS, die deed er 5,5 seconden over. De topsnelheid van de Elroq RS is 180 km/h. Tja, dan vallen veel snelle EV's altijd een beetje door de mand. Met een Skoda Scala 115 pk rijd je een Elroq RS-rijder het snot voor de ogen, want die haalt 202 km/h als het moet. Tegelijkertijd hobbelt de Scala tijdens het 0-100 km/h-sprintje achter de Elroq RS aan (9,5 sec.).



Gaaf interieur

Dé reden om voor de RS-uitvoering van de Elroq te kiezen in plaats van de andere versies, is het interieur van de RS. Als je het ons vraagt het gaafste interieur van welke nieuwe Skoda dan ook. Dat de stof waarmee de stoelen, het dashboard en de middenarmsteun zijn bekleed geen echt alcantara is, maar iets wat 'Suedia-microvezelbekleding' heet, zien we door de vingers. Het ziet er geweldig uit, vooral in combinatie met de limoengroene stikels. En ook de sportstoelen zien er top uit.

Zoals het een topmodel betaamt, heeft de Skoda Elroq RS een extra complete uitrusting. Standaard zijn onder meer de volgende zaken:

verlaagd adaptief sportonderstel (Drive Model Select)

extra krachtige voorremmen, met dubbele zuigers

sportievere stuurafstelling

Zwarte exterieurdetails

LED-matrix-koplampen

Warmtepomp optioneel

Binnenin vind je een 13-inch infotainmentscherm, een 5-inch Digital Cockpit en (optioneel) een head-up display met augmented reality. Leuk gevonden zijn de RS-specifieke graphics. Een warmtepomp is net als bij de Business Edition en Sportline optioneel. Standaard zijn verder vier USB-C-poorten en een draadloze telefoonoplader.

Je zou bijna vergeten dat de Elroq RS in de eerste plaats een EV is. De batterij is 84 kWh (79 kWh netto), wat zorgt voor een actieradius van 550 kilometer (WLTP). Doordat er een elektromotor op zowel de voor- als de achteras zit, heeft de RS als enige Elroq 4x4-aandrijving. Dankzij 185 kW kan de accu in 26 minuten van 10 naar 80 procent worden snelgeladen (DC).

Skoda Elroq RS prijs

De prijzen van de Skoda Elroq beginnen bij 52.990 euro. Stevig, maar gezien wat je krijgt ook weer niet overdreven veel. De duurste Kia EV3 (GT-Plusline) kost 49.195 euro, maar dan heb je 'slechts' 204 pk. De kleur Mamba Green die je op de foto's ziet, is alleen leverbaar op de RS.