Dalende belangstelling voor elektrische auto's? Bij dit merk merken ze daar niks van

Nieuws

Merken als Tesla en Volvo kreunen en steunen, omdat ze met hun EV’s blijven zitten. Maar bij Skoda gaat het juist heel goed. De Skoda Elroq blijkt een bestseller en dat gaat niet eens ten koste van de duurdere Enyaq.

Laten we ons voorzichtig uitdrukken: niet elk Europees automerk draait lekker op dit moment. Een aantal concerns heeft last van inzakkende verkopen van elektrische modellen. Zo maakte Volvo bekend dat in de eerste vier maanden van dit jaar 20 procent minder EV’s heeft verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.



Elroq goedkoper dan Golf

Bij Skoda merken ze niks van de afnemende belangstelling voor EV’s. Sterker nog, de eind 2024 gelanceerde Skoda Elroq is niet aan te slepen. De Elroq toont aan dat mensen best afscheid willen nemen van hun benzineauto, als een EV maar niet ‘te duur kost’. Met zijn basisprijs van 34.990 euro is de Elroq in Nederland zelfs goedkoper dan een Volkswagen Golf (35.990 euro). Hij is kleiner dan een Enyaq, maar van binnen net zo ruim.



Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Kia EV3 verkoopt in Nederland beter

In de eerste zes maanden dat-ie leverbaar was, werden in Europa meer dan 45.000 Elroqs besteld. Ook in Nederland staat de EV flink in de belangstelling. De Elroq is op de Kodiaq na de bestverkochte Skoda. Er zijn 1159 exemplaren op kenteken gezet in 2025.

Skoda wel met enige jaloezie kijken naar de cijfers van de Kia EV3; dat is met 4872 verkochte exemplaren met afstand de bestverkochte auto van Nederland. Anderzijds wist de Elroq in april 2025 al heel dichtbij te komen; het verschil met de EV3 bedroeg nog maar 28 registraties. Het spannendste Elroq-nieuws komt in de zomer, dan staat de Elroq RS met 340 pk bij de dealer.

Nog meer Skoda-nieuws dat je niet wilt missen lees je in onze gratis nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Enyaq heeft geen last van Elroq

De goede cijfers van de Elroq gaan niet ten koste van de grotere Enyaq. In het eerste kwartaal van 2025 steeg het aantal registraties in Europa met 44,7 procent ten opzichte van vorig jaar (ruim 20.000 exemplaren). Sinds eind maart staat de Skoda Enyaq facelift bij de dealer (prijs: 42.990 euro).

Misschien dat de tanende belangstelling voor Tesla veel mensen naar de Skoda-dealer heeft gelokt. Er werden in Europa 37 procent minder Tesla’s verkocht in het eerste kwartaal van 2025. In Nederland daalde het aantal registraties zelfs met 64 procent.