Skoda Elroq: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

579 kilometer is de officiële actieradius van de Skoda Elroq 85 met de grote batterij van 77 kWh. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Skoda Elroq met de grootste actieradius (579 km) is de Business Edition met 19-inch wielen. Onze testauto is een sportieve Sportline-uitvoering waarbij het standaard 20-inch lichtmetaal is verruild voor de allergrootste sloffen van 21 inch. En dat heeft negatieve gevolgen voor de actieradius. Onze testauto staat bij de RDW in de boeken voor 542 kilometer actieradius, dus dat is ons streefgetal.

Skoda Elroq 85 heeft 77 kWh

Skoda’s grootste batterij heet ‘85’, maar is in werkelijkheid 82 kWh groot en heeft een nettocapaciteit van 77 kWh. Om daarmee 542 kilometer af te kunnen leggen, moet je zo zuinig (lees: langzaam) rijden dat het gemiddelde stroomverbruik uitkomt op 14,2 kWh/100 km. Wij willen juist weten hoe ver je komt als je over de snelweg rijdt met 100 of 130 km/h. Tijdens onze testrit overdag is het 14 graden, ’s avonds is het nog fris met 8 graden.



Skoda Elroq: actieradius bij 100 km/h

Aangezien de Elroq een korte versie van de forse Skoda Enyaq is, komt het niet als een verrassing dat hij solide aanvoelt en stevig op het asfalt ligt. De kilometers rollen ongemerkt onder de grote wielen van 21 inch door. Na onze 100 kilometer lange testronde, komt het praktijkverbruik uit op 18,1 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 77 kWh leeg rijden, dan kom je 425 kilometer ver.

We hoopten op een iets betere score, aanzien de Skoda Enyaq Coupé RS (actieradius) onder vergelijkbare weersomstandigheden genoegen neemt met 16,2 kWh/100 km. En dus 50 kilometer verder komt op een volle batterij.



Skoda Elroq: actieradius bij 130 km/h

Er rijdt een politieauto met gillende sirenes voorbij wanneer we ’s avonds na 19 uur de snelweg opdraaien. Maar hij heeft niet echt haast. En zo kan het gebeuren dat we in colonne over de A73 denderen: politieagenten die levens gaan redden, met op hun achterbumper een autojournalist die voor de lol en de wetenschap het stroomverbruik van een elektrische auto test …

Het energieverbruik loopt op tot 27,1 kWh/100 km en het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 284 kilometer. Praktisch even ver als de 761 pk en 1350 pk sterke Maserati GranTurismo Folgore van laatst (zie onderstaand bericht).



Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 542 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 425 km - 78%

Actieradius 130 km/h - 284 km - 62%

Conclusie

Skoda pocht op zijn website met 579 kilometer, maar het mag duidelijk zijn dat je de WLTP-actieradius van een EV niet haalt wanneer je alleen lange ritten over de snelweg maakt. Achter het stuur van de Elroq met de grootste batterij en de grootste wielen kom je dan 425 kilometer ver. Evengoed een bruikbaar rijbereik.

En zodra het tijd wordt om te snelladen, lees je in het menu precies af welke laadsnelheid je kunt verwachten. En je hebt de mogelijkheid om het accupakket handmatig of automatisch voor te verwarmen. Dat kost extra stroom, maar dat is wel dé manier om in 28 minuten van 10 tot 80 procent te gaan.