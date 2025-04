Deze 5 luxe functies van de Lancia Ypsilon kosten je geen cent extra

PARTNERBIJDRAGE

Lancia is terug. Het merk combineert Italiaanse elegantie met innovatieve technologie. Alle versies van de nieuwe Lancia Ypsilon zijn het rijdende bewijs – ook het basismodel.

1. Stratos-achterlichten en koffietafeltje

Wat de Lancia Ypsilon uniek maakt, zijn het huiskamergevoel van het comfortabele interieur en het multifunctionele koffietafeltje dat in elke uitvoering zit. Aan de buitenkant herken je ’m ook uit duizenden, want elke Ypsilon is versierd met de historische Lancia-grille en achterlichten die zijn geïnspireerd op de Stratos, Lancia’s rallykanon uit de jaren 70.

2. Altijd met automaat

Je hoeft nooit handmatig te schakelen, ongeacht of je kiest voor de hybride Ypsilon of voor de volledig elektrische versie. En zeg nou zelf: dat hoort toch ook bij rijden ‘op stand’? In een elektrische Ypsilon is een automaat vanzelfsprekend, maar de Ypsilon Hybrid is een van de weinige compacte auto’s met een verbrandingsmotor die standaard met een automatische transmissie wordt geleverd.



3. Stilte en comfort

Op comfort moet je niet bezuinigen. Zodoende maakt de akoestische voorruit elke Ypsilon nog stiller en de automatische airconditioning zorgt voor de ideale temperatuur in alle jaargetijden. Het comfortniveau wordt verder verhoogd door de prachtige bekleding (elke uitvoering zijn eigen materialen en kleuren), de armsteun voorin en de uitgebreid verstelbare bestuurdersstoel.

4. Alle essentiële tech

Welke techniek en systemen zijn voor jou must haves? Een groot touchscreen met draadloze Apple Carplay en Android Auto, uiteraard. Net als een luidsprekersysteem met zes speakers en een USB C-poort voor het opladen van je telefoon.

Het uitgebreide pakket rijhulpsystemen bevat altijd cruise control, Lane Keeping assist en verkeersbordherkenning. En om te voorkomen dat je de Stratos-achterlichten in een stekelbosje parkeert, is elke Ypsilon voorzien van parkeersensoren achter.

5. Elke Ypsilon een (bodem)schatje

Welke van de drie uitvoeringen en twee aandrijflijnen (EV of Hybride) je ook kiest, de standaardkleur maakt je vrolijk. Verde Giada (groen) is standaard voor de uitvoeringen Ypsilon en Ypsilon LX, Lancia Blu is standaard voor de Ypsilon Edizione Cassina (alleen nog uit voorraad leverbaar). Toch liever een gouden Ypsilon? Dat kan nog net; die zijn nog uit voorraad leverbaar! Nieuw te bestellen zijn er in totaal vijf kleuren om uit te kiezen.

Fun fact: de zes lakkleuren van de Ypsilon zijn ontleend aan de tinten van Italiaanse bodemschatten.

Lancia Ypsilon: private lease vanaf 399 euro

Je rijdt al vanaf 399 euro per maand in een nieuwe Lancia Ypsilon, mits je snel de knoop doorhakt en kiest voor een model uit voorraad. Zelf een Ypsilon helemaal naar eigen smaak samenstellen kan ook, voor een maandbedrag vanaf 429 euro.

Deze bedragen zijn op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer (!) per jaar. De Ypsilon is veel te leuk om het aantal kilometers te beperken. Maar weet dat het wel kan.

