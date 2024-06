Zoveel kost de nieuwe Lancia Ypsilon met private lease

Nieuws

We hebben er lang op moeten wachten, maar Lancia heeft met de nieuwe Ypsilon eindelijk weer een nieuw model aan de wereld gepresenteerd. Nog voor de auto verkrijgbaar is, kunnen wij je vertellen hoeveel het kost om de nieuwe Ypsilon te private leasen.

Private lease geeft je de kans om in een nieuwe auto te rijden voor een vast maandbedrag. In dit bedrag zijn kosten zoals afschrijving, verzekering en onderhoud inbegrepen. Hierdoor kom je niet voor onverwachte uitgaven te staan en hoef je alleen de brandstofkosten zelf te betalen. Dit biedt een helder financieel overzicht en een zorgeloze rijervaring.

De Ypsilon kun je dus nog niet eens kopen, maar je kunt ´m wel alvast veiligstellen door een private leasecontract aan te gaan. Als je dit doet ga je voor een stijlvol Italiaans alternatief op de welbekende Opel Corsa en Peugeot 208, zijn technisch verwante broertjes. Momenteel is alleen de mild-hybride versie van de Ypsilon beschikbaar, de EV volgt later. De Lancia Ypsilon private lease je via Auto Review.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Lancia Ypsilon in een notendop

Specificaties

Uitvoering 1.2 Turbo Hybrid Vermogen (pk) 100 Koppel (Nm) 205 Aandrijflijn (brandstof) Mild-hybride (benzine) Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,6 l / 100 km 0-100 sprint (seconden) 9,3 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 103

Pluspunten



+ Bijzondere vormgeving van zowel de buitenkant als het interieur

+ Zuinige en capabele aandrijflijn

+ Bekende Stellantis-techniek

Minpunten

- Relatief duur in vergelijking met concurrenten

- Beenruimte achterin

- Nog niet als EV beschikbaar

Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina

Voorlopig is de Lancia Ypsilon alleen te private leasen als de Edizione Limitata Cassina. Dit is een luxe uitvoering, standaard krijg je onder andere:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren voor en achter

Elektrische bedienbare buitenspiegels

Led-koplampen

Blauwe velours bekleding

Verwarmde voorstoelen

17 inch lichtmetalen velgen

Lane departure-waarschuwing

Keyless entry

Privacy glass

10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,25 inch digitaal instrumentarium

Lancia Ypsilon private lease

De Lancia Ypsilon is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 539,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Lancia Ypsilon private lease prijzen.

Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog 243 andere auto’s om uit te kiezen.