Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 19 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin kleine prijzen en grote verbrandingsmotoren het autonieuws domineren. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Chique broer van elektrische 208 en Corsa is de goedkoopste

Lancia is terug in Nederland. De Ypsilon trapt het polderavontuur af. Die was al onthuld, maar nu zijn ook alle prijzen van de Lancia Ypsilon bekend. En die zijn scherper dan jij denkt. Is de benzineversie nog 210 euro duurder dan de Fiat 600, de volledig elektrische Lancia Ypsilon verslaat de elektrische Peugeot 208 en Opel Corsa op prijs.





+ Top – Audi herontdekt hoe belangrijk V6- en V8-rijders zijn

De winst van Audi ging afgelopen kwartaal hard onderuit doordat modellen met V6- en V8-motoren niet geleverd konden worden. Echte autoliefhebbers brengen meer geld in het Audi-laatje dan je denkt … Kortom, de markt voor auto’s met grote verbrandingsmotoren weert zich dus kranig tegen de dreigende EV-opmars. Een lastig te winnen strijd, want vanaf 2026 brengt Audi alleen nog maar volledig elektrische modellen op de markt.





+ Top – De goedkope EV van Nio kan waarschijnlijk accuswappen

Nicolas Vincelot, de baas van Nio in Frankrijk, sprak deze week over de aankomende betaalbare EV van het merk. Hij vertelde eerst een aantal dingen die we al wisten (speciaal voor Europa, merknaam Firefly), maar we hebben ook nieuwe dingen geleerd. Een heel belangrijk detail zelfs: de Firefly ondersteunt accuswappen.

- Flop – De gifbeker is nog lang niet leeg voor deze geplaagde elektrische SUV

Het in Oostenrijk gevestigde Magna Steyr bouwt de Fisker Ocean, een in onze ogen fraaie elektrische SUV met een actieradius tot ruim 700 kilometer. Er is echter één probleem: niemand wil 'm hebben. Dat is Magna Steyr ook opgevallen en nu zegt de CEO zelfs dat dit jaar waarschijnlijk geen enkel exemplaar meer van de band zal lopen …





- Flop – Volkswagen ID.3 is beter geworden, maar één grote ergernis is gebleven

De Volkswagen ID.3 is nog niet zo heel lang geleden vernieuwd, maar nu alweer aangepast. Toen wij deze week de 4 belangrijkste wijzigingen voor je op een rij zette, viel op dat op het stuur nog steeds de dekselse touchknoppen zitten. Een andere ergernis is wél verholpen …





- Flop – Snik, een van de laatste auto’s met een V12 is hier

Het duurt niet lang meer voordat bulderende motoren met 8, 10 of zelfs 12 cilinders tot het verleden behoren, in ieder geval in nieuwe auto's. Deze supercar mét V12 van Ferrari is dan ook mogelijk een van allerlaatste in zijn soort. De enorme motor ligt in een nieuwe Ferrari met de toepasselijke naam: 12Cilindri.