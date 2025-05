Deze 5 functies van de Lancia Ypsilon maken EV-rijders blij

PARTNERBIJDRAGE

De nieuwe Lancia Ypsilon maakt elektrisch rijden gemakkelijker en comfortabeler. Dat heeft hij te danken aan de volgende slimme, handige en relaxte functies.

1. Switchen naar elektrisch heeft geen haast

Je bent van plan om vroeger of later elektrisch te gaan rijden, maar je hebt er geen haast mee. Gelukkig is de nieuwe Lancia Ypsilon leverbaar in twee smaken: elektrisch of hybride. Met zo’n zuinige hybride die nog gewoon benzine lust, kun je vandaag al in zo’n leuke Ypsilon rijden. Maar als je nu al klaar bent voor de switch naar elektrisch, staat de Ypsilon Electric voor je klaar.

Bekijk de elektrische én de hybride Ypsilon

2. Altijd met automaat

Je hoeft nooit handmatig te schakelen, ongeacht of je kiest voor de hybride Ypsilon of voor de volledig elektrische versie. En zeg nou zelf: dat hoort toch ook bij rijden ‘op stand’? In een elektrische Ypsilon is een automaat vanzelfsprekend, maar de Ypsilon Hybrid is een van de weinige compacte auto’s met een verbrandingsmotor die standaard met een automatische transmissie wordt geleverd.

3. 100 kilometer in 10 minuten

Over opladen gesproken: de elektrische Ypsilon kan snelladen met 100 kW. Dat getal mag je direct weer vergeten, wat belangrijk is dat je er tijdens een 10 minuten durende laadstop langs de snelweg 100 kilometer bij krijgt. Geen haast? Blijf gerust wat langer hangen, maar na 24 minuten wordt het echt tijd om af te koppelen. Dan is de batterij weer voor 80 procent gevuld.

4. Krachtige motor, grote accu

We zullen je niet vervelen met het complete bouwproces van een nieuwe auto, maar weet dat Lancia voor de Ypsilon alleen de krachtigste motor en de grootste batterij (54 kWh) uit het onderdelenschap van Stellantis pakt. De 156 pk sterke Ypsilon Electric sprint in 8,2 seconden naar de honderd en de WLTP-actieradius bedraagt 425 kilometer.

Maak een proefrit met de nieuwe Ypsilon

5. Opvallen in de massa

Iedereen ziet je rijden en dat is leuk. Elke Ypsilon wordt namelijk gesierd door de historische Lancia-grille en achterlichten die zijn geïnspireerd op de Stratos, Lancia’s rallykanon uit de jaren 70. Aan de binnenkant geniet je van Italiaans woondesign, met een relaxed huiskamergevoel en een multifunctioneel koffietafeltje.

Lancia Ypsilon: private lease vanaf 399 euro

Je rijdt al vanaf 399 euro per maand in een nieuwe Lancia Ypsilon, mits je snel de knoop doorhakt en kiest voor een model uit voorraad. Zelf een Ypsilon helemaal naar eigen smaak samenstellen kan ook, voor een maandbedrag vanaf 429 euro.

Deze bedragen zijn op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer (!) per jaar. De Ypsilon is veel te leuk om het aantal kilometers te beperken tot 5000 per jaar. Maar als je wilt, kan het natuurlijk wel.



Bereken jouw maandbedrag