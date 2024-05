Met de Lancia Ypsilon HF keert ook dit rode olifantje terug (nee, we hebben niet gedronken)

Nieuws

Lancia is terug met de nieuwe generatie Lancia Ypsilon. En dan moet de gaafste uitvoering nog komen: de 240 pk sterke Ypsilon HF.



Het logo van de Ford Mustang is een paard in galop en op elke Ferrari staat een steigerend paard. Lamborghini overtroeft beide edele viervoeters met een briesende stier. En waar komt Lancia mee? Een rennend olifantje dat vrolijk uit zijn ogen kijkt ... Toch is kleine Dombo net zo historisch verantwoord.

Het oorspronkelijke logo werd geïntroduceerd tijdens de autosalon van Genève van 1960 door de oprichters van de zogeheten ‘Lancia Hi-Fi’-club, een groepje trouwe Lancia-rijders van het eerste uur. Het logo bestond uit de witte hoofdletters HF op een zwarte achtergrond, met vier rode, rennende olifantjes en en de tekst 'Squadra Corse', het raceteam van Lancia.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

'Elefantino Rosso'

Met de nieuwe Lancia Ypsilon HF keert het rode olifantje terug. Dat gebeurde eerder ook al met de tweede generatie Ypsilon 'Elefantino Rosso' uit de jaren 90. Die had met 86 pk meer vermogen dan de standaardversie 'Elefantino Blu' met 60 pk. De aanduiding Elefantino vond je ook op de laatste generatie die in 2011 op de markt kwam en nu dus wordt opgevolgd door de nieuwste Ypsilon.

Volgens Lancia is er ooit voor een olifantje gekozen, omdat het een geluksbrenger is, gebaseerd op de beeldspraak van een losgeslagen olifant die niet te stoppen is. Dan weet je dat ook weer.

De letters HF zijn traditiegetrouw gereserveerd voor de sportievere modellen van Lancia en dat geldt ook voor de nieuwe Ypsilon. Met 240 pk is de HF sterker dan de overige uitvoeringen die het met 156 pk moeten doen. Verder heeft de Ypsilon HF een verlaagd onderstel en grotere spoorbreedte en daarmee een gespierder uiterlijk.

Lancia komt ook met een nieuwe Delta en Gamma; met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Voordat je vol van enthousiasme naar de dealer rent, de hier afgebeelde Lancia Ypsilon is de Rally 4 HF met 212 pk. Die vind je niet in de showroom, of je moet een eigen rallyploeg hebben. Met deze auto keert Lancia namelijk terug in de rallysport. Daar was het merk vroeger heer en meester, onder meer met de Delta HF Integrale.

Lancia Ypsilon HF pas in mei 2025

Maar de legendarische letters HF maken ook hun comeback op de productieversie. En deze Ypsilon HF kun je wel kopen, ongeacht of je een rallyteam hebt of niet. Je moet wel wat geduld opbrengen, want de Ypsilon HF wordt pas in mei 2025 leverbaar. Of de carrosseriestickers van de Rally 4 HF dan ook op de optielijst staan, weten we nog niet, maar dat zou wel gaaf zijn.

De Lancia Ypsilon die binnenkort leverbaar is, komt in drie uitvoeringen op de markt: Ypsilon, Ypsilon LX en Ypsilon Edizione Cassina Limitata. De HF wordt dus op termijn de vierde uitvoering, maar dat is wel de uitvoering die je wilt hebben. Onder meer omdat je in 5,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h accelereert. De andere versies doen hier 8,5 seconden over.