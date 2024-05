Nieuws

Het autojaar 2024 is bijna halverwege en er zijn nog een boel betaalbare modellen om naar uit te kijken. De nieuwe Suzuki Swift hebben we inmiddels getest. Het wachten is op de Citroën e-C3 en de Renault 5.



1. Citroën ë-C3



2024 is het jaar waarin de elektrische auto van 25.000 euro doorbreekt. Citroën is het meest concreet van de Franse merken en heeft de ë-C3 al onthuld. Hij komt binnenkort en zelfs de prijs is al bekend: 24.290 euro. Krijg je dan een mini-auto met mini-batterij en bereik van een EV uit 2013? Dat valt reuze mee; de actieradius van 320 kilometer is niet kinderachtig. Het design is evenwel wennen. De Citroën ë-C3 is leuk om te zien, maar als het nieuwe Citroën-logo er niet op zou zitten, zou het zomaar een auto van een ander merk kunnen zijn.

2. Renault 5

Is Pieter Omtzigt misschien stiekem hoofd van de designafdeling van Renault, met zijn hang naar het verleden? De 5 is de eerste van drie modellen die gebaseerd zijn op ‘oud spul’. Later volgen een elektrische Renault 4 en een Renault Twingo. De valkuil is dat gemakzucht op de loer ligt, of dat mensen het oermodel veel beter pruimen dan de reïncarnatie. Maar bij de Renault 5 zijn we daar niet zo bang voor, na de zeer enthousiaste ontvangst. Renault mikt op een prijs van 25.000 euro, op technisch gebied is alleen bekend dat het ‘Vijfje’ op een nieuw platform staat.

3. Kia Picanto

Misschien niet het spannendste nieuws, maar reken er maar op dat je deze auto over een jaar heel veel in Nederland ziet rijden. De Kia Picanto houdt het uitstervende segment van de stadsauto in leven. De Picanto staat steevast in de top 5 van bestverkochte modellen. Echt nieuw is de kleinste Kia niet, het is eerder een uitgebreide facelift. De lengte bleef precies gelijk (3,95 meter) en ook de wielbasis ­veranderde niet (2,4 meter). Zoals je ook in de bagageruimte geen liter extra krijgt (255 tot 1010 liter).

4. Fiat Panda

Een van de auto's die nog onthuld moet worden. Dat gaat gebeuren in juli 2024. En daar kijken we zeer naar uit, want de compacte elek­trische Fiat Panda belooft weer hartveroverend te worden. De auto is geïnspireerd op de in 2019 onthulde Fiat Centoventi, die op zijn beurt trekjes van de ­oer-Fiat Panda uit 1980 had. Officieel is niet bekend hoe de kleine Fiat gaat heten, maar wij ­durven onze handen in het vuur te steken voor … Panda.



5. Nissan Micra

Wat? Is dit een nieuwe Nissan Micra Nismo, een gedurfde hot hatch uit Japan die iedereen omver blaast? Helaas, het is slechts een vingeroefening van de designers, waarbij het olijke Micra-model van begin deze eeuw als inspiratiebron diende. Maar Nissan is serieuzer dan je denkt. Want denk het spoilerwerk en de vleugeldeuren weg en je hebt grote kans dat de nieuwe elektrische Micra zich voor je ogen ontrolt. Technisch is hij gelijk aan de Renault 5. Reken op een actieradius rond de 300 kilometer.

6. Suzuki Swift

Het uiterlijk van een nieuwe Suzuki Swift is nooit schokkend. Je herkent altijd de voorganger erin. En dat is niet erg, want het merk heeft een trouwe schare liefhebbers die niet anders willen. De grille is ronder en wat kleiner. Maar als je beter kijkt, zie je toch afwijkende details. Zo zijn de deurgrepen van de achterportieren weer terug op de traditionele positie. Hieronder linken we naar de test.



7. Skoda Elroq

Bij de SUV-modellen van Skoda moeten we altijd even nadenken: de Karoq is de middelste. Zijn elektrische opvolger heet Skoda Elroq en heeft een lengte van 4,50 meter. Daarmee is hij 10 centimeter langer dan de Karoq. De ­onthulling van de Elroq vindt al begin 2024 plaats. We zouden je nu al heel graag alle details vertellen, maar die ­liggen nu nog in de kluis in Mlada Boleslav. Na de Skoda Elroq volgen vanaf 2025 nog minstens drie nieuwe elektrische Skoda-­modellen. Daaronder zit ook de ‘Small’, de Tsjechische versie van de Volkswagen ID.2.

8. Lancia Ypsilon

Dit is een auto om in de gaten te houden. Want met de Ypsilon keert Lancia terug naar Nederland en alleen waarzeggers weten of het merk nog genoeg fans over heeft. De Lancia Ypsilon heeft niet alleen een elektrische aandrijflijn, hij komt ook als hybride op de markt. De elektrische Ypsilon heeft een motor met 156 pk en een actieradius van ongeveer 400 kilometer. Net als die miljoenmiljard andere elektrische Stellantis-modellen. Lancia moet van goeden huize komen om in de overvolle markt nog iets te kunnen betekenen.