Met dit gekkigheidje verhelpt de Lancia Ypsilon (2024) de grootste ergernis van snelladen

Lancia is terug in Nederland. De nieuwe elektrische Lancia Ypsilon is feitelijk een Peugeot e-208, maar geen schaamteloze kopie zoals Lancia eerder met verschillende Chryslers deed. De nieuwe Lancia Ypsilon heeft zelfs een primeur: het eerste koffietafeltje ooit in een auto. En dat is handiger dan je in eerste instantie denkt.

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. En Lancia ook niet. Waar het eerder doodleuk de Chrysler Voyager als Lancia Voyager op de Europese markt bracht, en de Chrysler 300C als Lancia Thema, kiest het merk nu voor een andere aanpak.

De nieuwe Lancia Ypsilon is gebaseerd op de elektrische Peugeot 208, en de Opel Corsa Electric, maar deze keer heeft Lancia zijn designafdeling wel aan het werk gezet om ervoor te zorgen dat jij dat niet ziet. Of in elk geval nauwelijks. Alleen vanaf de zijkant herken je nog duidelijk de 208.





Verwijzing naar Lancia Stratos

De ronde achterlichten met hierin de letter Y verwerkt, verwijzen naar een van de beroemdste Lancia's ooit, de iconische Stratos die menig rallykampioenschap op zijn naam schreef.

Om er zeker van te zijn dat andere automobilisten zien dat je in een Lancia rijdt en niet de zoveelste saaie B-segmentauto, staat de merknaam met grote letters op de achterklep. En ook op de neus is de merknaam uitgeschreven. Het fraaie Lancia-wapen vind je dan weer op de C-stijl. De dagrijverlichting bestaat uit twee langere horizontale strepen en een korte verticale streep.

Lancia heeft het verder over de 'zachte, pure en sensuele vormen van de Lancia Aurelia en Flaminia'. Leuk bedacht door de marketingafdeling, die blijkbaar niet de moeite heeft genomen om naar afbeeldingen van deze klassieke Lancia-modellen te zoeken. Maar het moet gezegd worden: de nieuwe Ypsilon ziet er goed uit.

De Ypsilon is de eerste premium B-segmentauto van de Stellantis-groep, aldus Lancia. Dat uit zich niet in de aandrijflijn, want die is exact gelijk aan die van de e-208 en bestaat uit een elektromotor met 156 pk en een batterij van 51 kWh. De actieradius van de Lancia Ypsilon bedraagt hiermee 403 kilometer (WLTP) en ook dat is gelijk aan de concurrentie uit eigen huis. In 24 minuten kun je de batterij van 20 naar 80 procent opladen. De auto weegt 1584 kg en heeft een maximumkoppel van 260 Nm.

1906 stuks

De belangrijkste reden om juist voor de Lancia Ypsilon te kiezen, en niet voor de Peugeot e-208 of Opel Corsa Electric, is de luxe aankleding. Dat begint met de uitvoering die gelimiteerd is tot 1906 stuks. Bij de Lancia-kenner gaat meteen een belletje rinkelen, want 1906 is het jaar waarin het merk werd opgericht door Vincenzo Lancia. Dat gebeurt uiteraard in Turijn, de autohoofdstad van Italië.

De gelimiteerde Lancia Ypsilon heet voluit edizione limitata cassina. Hierbij is een samenwerking aangegaan met de Italiaanse meubelmaker Cassina die bekendstaat om zijn designbanken en luxe slaapkamers. Maar het heeft ook de rechten van wereldberoemde ontwerpen als de bekende rood-blauwe stoel van de Nederlandse ontwerper Gerrit Rietveld. Niet zomaar een meubelzaakje dus.



Koffietafeltje

Eyecatcher van het interieur is de tavolino die je onder het centrale scherm ziet. Een rond tafeltje denk je meteen en inderdaad, dat is precies wat het is. Het is multifunctioneel, je kunt er een kopje espresso op serveren, maar ook je smartphone draadloos opladen. Dat van het kopje espresso is geen geintje, Lancia heeft het serieus over het eerste koffietafeltje in een auto ooit.

Met het tafeltje moet de Ypsilon het comfortgevoel geven van een Italiaanse woonkamer, een harmonieuze en elegante plek. Het wordt met de hand gemaakt en is bekleed met leer. Het opstaande randje moet voorkomen dat je kopje espresso door het interieur vliegt op het moment dat het verkeerslicht op groen springt.

Het tafeltje is dan ook vooral handig tijdens het snelladen langs de snelweg. Om de tijd te dooien, neem je een kopje koffie maar waar laat je dat? Op het dak is ook zo wat. En in de bekerhouder is zo Amerikaans.

Het is veel chiquer om een porseleinen kopje en schotel bij je te hebben en deze op het leren tafeltje te zetten. Zo wordt snelladen bijzaak en geniet je van een welverdiende koffiepauze zoals ze ook in de historische koffiehuizen van Turijn doen. Bij voorkeur met een glaasje bicerin erbij, de bekende chocoladelikeur uit diezelfde stad.

De hoofdkleur van het interieur is Lancia-blauw. De geribbelde stoelbekleding is gemaakt van fluweel. Dat heeft een mooie glans en ziet er luxueus uit. De stoelen zijn volgens Lancia elektrisch te verstellen en te verwarmen, en hebben ook een massagefunctie. Maar op de interieurfoto zien we toch duidelijk een handmatige verstelling van de passagiersstoel. Dat is dus even afwachten.

Het dashboard telt twee schermen van 10,25 inch waarvan je de lay-out en de kleuren kunt aanpassen. Onder het centrale scherm zien we gelukkig een rijtje fysieke toetsen voor de temperatuur en de ventilatie. Niet alles hoeft dus via het scherm te gebeuren. Android Auto en Apple CarPlay zijn bij het infotainment inbegrepen. Hiermee zijn we terug bij het huiskamergevoel dat de Ypsilon moet bieden, want de naam van het infotainment luidt SALA, wat in het Italiaans (huis)kamer betekent.

SALA bevindt zich als een cd bovenop het dashboard en staat ook voor Sound Air Light Augmentation. Lancia heeft het over een infotainmentsysteem dat audio, klimaat en verlichting samenbrengt. Met slechts één druk op de knop moet je hiermee de gehele atmosfeer in de auto kunnen aanpassen.

Ook opvolger voor Delta

De Ypsilon is de eerste van drie nieuwe Lancia-modellen. De volgende twee staan gepland voor 2026 en 2028, waaronder een opvolger voor de Lancia Delta. Na 2026 brengt Lancia alleen nog maar elektrische auto's op de markt, wat doet vermoeden dat de nieuwe Ypsilon er ook met een verbrandingsmotor komt.