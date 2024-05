Prijs Lancia Ypsilon: chique broer van elektrische 208 en Corsa is de goedkoopste

Nieuws

Lancia is terug in Nederland. De Lancia Ypsilon trapt het polderavontuur af. Die was al onthuld, maar nu zijn ook alle prijzen van de Lancia Ypsilon bekend. En die zijn scherper dan jij denkt.

Wie vroeger een Lancia aanschafte, moest dieper in de buidel tasten dan bij een vergelijkbare Fiat. Een beetje kort door de bocht, maar Fiat was voor het klootjesvolk en Lancia voor de rijke stinkerds. Dit is altijd een beetje zo gebleven. Betaalde je in 2016 pak hem beet 12.000 euro voor een nieuwe Fiat Panda, voor een gelijk gemotoriseerde Ypsilon moest je al snel 3000 euro meer meebrengen. En dan had je nog twee portieren minder ook.

Prijs Lancia Ypsilon: vanaf 29.700 euro



Maar tijden veranderen. Lancia wil natuurlijk auto's verkopen. Daarom beginnen de prijzen van de Lancia Ypsilon bij 29.700 euro. Een smak geld in vergelijking tot de eerder genoemde bedragen, maar anno 2024 kost de goedkoopste auto van Nederland, de stokoude Mitsubishi Space Star, al 17.490 euro.

Vergelijk je de nieuwe Ypsilon met de Fiat 600 (immers ook uit Italië en ongeveer net zo groot), dan is het prijsverschil slechts 210 euro (de 600 begint bij 29.490 euro). In beide gevallen gaat het om een mild hybride met een 1,2-liter driecilinder met 100 pk.



Goedkoper dan een elektrische Fiat



Net als de Fiat 600 is de Lancia Ypsilon er ook als volledig elektrische auto. En net als de 600 krijg je dan een 156 pk sterke elektromotor met een batterij van 51 kWh. Dat is een bekende aandrijflijn van autogigant Stellantis, ook de elektrische Peugeot 208 en de elektrische Opel Corsa zijn met die motor en batterij leverbaar.

Alleen beginnen die met 136 pk, voor 20 pk meer moet je bijbetalen. Lancia vraagt minimaal 35.400 euro voor de sterkere elektrische 'Yp'. Fiat wil 35.990 euro voor zijn 600e Red hebben die ook 156 pk heeft. De Lancia is dus wederom concurrerend geprijsd.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Lancia Ypsilon: 3 uitrustingsniveaus

De Lancia Ypsilon kent drie uitrustingsniveaus: Ypsilon, Ypsilon LX en Edizione Cassina Limitata. Alleen voor die naam zou je al de laatste nemen; het klinkt als een nog lekkerder versie van de Italiaanse ijsklassieker cassata. Het gaat echter om de Italiaanse meubelmaker Cassina die bekend staat om zijn dure designerspulletjes. In combinatie met de elektrische aandrijflijn moet je echter zoveel afrekenen (39.500 euro) dat je alleen nog geld overhoudt voor een raketje van Ola.

Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid

Ypsilon, vanaf 29.700 euro

Ypsilon LX, vanaf 32.700 euro

Edizione Cassina Limitata, vanaf 32.700 euro

Lancia Ypsilon Electric

Ypsilon, vanaf 35.400 euro

Ypsilon LX, vanaf 38.400 euro

Edizione Cassina Limitata, vanaf 39.500 euro

Oh ja, het koffietafeltje

De Ypsilon is standaard uitgerust met een multifunctioneel stuurwiel, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, automatische airconditioning en sleutelloze start. Verder beschik je over draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een 10,25-inch centraal touchscreen. Maar laten we vooral het koffietafeltje onder het centrale scherm niet vergeten. Dat klinkt misschien suf, maar is handiger dan jij denkt.

Vanaf juni kun je de nieuwe Lancia Ypsilon bestellen.