Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Italiaanse automerken het nieuws domineren. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Lancia is terug is levert geen half werk

Het meest opvallend aan de nieuwe Lancia Ypsilon is … de Lancia Ypsilon. Het is de eerste nieuwe Lancia sinds 13 jaar! Minder opvallend, maar niet onlogisch en eigenlijk vooral prima, is dat Lancia voor de Ypsilon gebruikmaakt van de techniek en het onderstel van de Peugeot 208 en Opel Corsa. Dat betekent dat de Lancia Ypsilon (review) zowel als hybride als volledig elektrisch te koop is.

+ Top – BMW 3-serie PHEV krijgt fatsoenlijke batterij

De BMW 3-serie krijgt zijn tweede, bijna onzichtbare facelift. Het belangrijkste motorische nieuws is vinden we bij de plug-in hybrides. Dankzij een nieuwe batterij heeft de BMW 330e nu een bruikbare energiecapaciteit van 19,5 kWh – een verdubbeling. Dit moet de elektrische actieradius opstuwen tot nét boven de 100 kilometer.

+ Top – 8 jaar garantie voor alle elektrische Peugeots

Toen klanten van de nieuwe elektrische Peugeot 3008 werden verblijd met 8 jaar garantie, was dat een beetje raar. Waarom krijgen kopers van andere elektrische Peugeots die zekerheid niet?! Dat is nu rechtgezet. Al moet de auto wel van na een bepaalde datum zijn.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

- Flop – Er is niet genoeg koper voor al die EV’s

Een auto met verbrandingsmotor heeft 20 kilo aan koper aan boord, een elektrische auto vijf keer zoveel. En dat is een probleem. Als iedereen elektrisch zou gaan rijden, kan nooit voldoende koper worden geproduceerd. We belichten een treurig onderzoek van de universiteit van Michigan.

- Flop – Alfa Romeo Junior haal streep door een traditie

Het incasseringsvermogen van Alfa-liefhebbers wordt deze week op de proef gesteld. De kentekenhouder zit bij de Junior niet meer aan de zijkant van de neus, maar in het midden! Dat is bij andere merken doodnormaal, maar bij Alfa is het als vloeken in de kerk.

- Flop –Audi verandert wat het woord 'performance' betekent

Audi heeft een nieuwe uitvoering van de Audi Q6 e-tron die 'performance' heet. Maar als je denkt hiermee de dikste uitvoering met het meeste vermogen in huis te halen, kom je van een koude kermis thuis.