Bij Audi betekent het woord 'performance' niet meer wat jij denkt

Nieuws

Audi heeft een nieuwe uitvoering van de Audi Q6 e-tron die 'performance' heet. Maar als je denkt hiermee de dikste uitvoering met het meeste vermogen in huis te halen, kom je van een koude kermis thuis.

Wie tot voor kort in de Audi-showroom het woord 'performance' uitsprak, kreeg een extra lekker kopje koffie, een kussentje onder zijn voeten en werd uitgebreid geïnformeerd over de sportiefste, maar peperdure Audi-modellen. Zoals de Audi RS 6 Avant performance die 630 pk heeft en daarmee nog krachtiger is dan de toch al niet kinderachtige RS 6 met 600 pk.

Maar met de komst van de Audi Q6 e-tron gooit Audi het over een andere boeg. De nu geïntroduceerde performance-uitvoering heeft 306 pk (326 pk met launch control) en is daarmee juist de 'zwakst' gemotoriseerde uitvoering. Alle andere uitvoeringen bieden 388 of zelfs 490 pk. Bovendien krijg je geen quattro-aandrijving, maar worden alleen de achterwielen aangedreven.

Audi Q6 e-tron actieradius

Waar zit dat performance dan in? Hou je vast, dat woord slaat op de actieradius van de Audi Q6 e-tron. Volgens Audi is het een nieuwe benaming die synoniem staat voor een indrukwekkend rijbereik voor zijn elektrische modellen. Kortom, Performance betekent voortaan uithoudingsvermogen.

Ja, tijden veranderen, nog even en je staat in de plaatselijke kroeg op te scheppen over hoe ver jouw Audi komt in plaats van hoeveel vermogen hij heeft. Dan heb je aan de performance-versie een goeie, want die heeft een theoretische range van 641 kilometer, het meeste van alle uitvoeringen. Tot dusver was de maximale range 625 kilometer.

Snelladen in 21 minuten

De Audi Q6 e-tron performance heeft net als de quattro-versies een accupakket van 100 kWh. De 800 volt-architectuur maakt opladen met maximaal 270 kW bij een snellader mogelijk. Dat betekent dat je aan 10 minuten genoeg hebt om er ruim 260 kilometer actieradius bij te krijgen. Laden van 10 tot 80 procent kost je ongeveer 21 minuten.

Overigens hoef je je niet te schamen tegenover andere Q6-rijders met quattro-aandrijving. De Audi Q6 e-tron performance accelereert vanuit stilstand in 6,6 seconden naar 100 km/h en heeft een begrensde topsnelheid van 210 km/h. Prima cijfers, al zijn de vierwielaangedreven uitvoeringen met 5,9 seconden nog rapper. De SQ6 is met 4,3 seconden het allersnelst.

Voordeel van de Audi Q6 e-tron performance is dat je het minste geld bij de dealer hoeft achter te laten. De prijzen beginnen bij 71.950 euro. Een smak geld, maar weet dat de eerste Q6 met quattro 6000 euro duurder is. Wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten (zover dat bij Audi mogelijk is), kan later dit jaar terecht bij de achterwielaangedreven versie met een kleiner accupakket van 83 kWh. Die gaat waarschijnlijk rond de 65.000 euro kosten.

Audi Q6 e-tron performance prijzen