De hagelnieuwe Audi A6 E-Tron Avant gaat de populaire BMW i5 Touring frontaal te lijf. Maar wat zit de BMW goed in elkaar. Ook de Nio ET5 Touring heeft het nakijken. Zo doet BMW dat.

Veel mensen geven tegenwoordig de voorkeur aan een SUV, maar wat is er mis met een praktische en fraaie stationwagon? De Audi A6 Avant e-tron is de nieuwste elektrische aanwinst. Kan deze nieuwkomer op Audi's PPE-platform een vuist maken tegen de zeer geslaagde BMW i5 Tourer en de uit China afkomstige Nio ET5 Touring? We kijken naar veiligheid, ruimte en laadvermogen.



De Audi A6 Avant e-tron is 4,93 meter lang. Een statige, uit de kluiten gewassen stationwagon, maar dat is de 14 cm kortere Nio ET5 Touring ook. De BMW i5 Touring is zelfs 5,06 meter lang. Ruimtegebrek is in deze drie stijlvolle combi's geen issue, toch zijn er duidelijke verschillen.

Nio is minder ruim dan BMW

Hoewel hij dik twee meter breed is, gaat het er in de Nio het krapst aan toe. Aanleiding is het standaard glasdak. Voor je gevoel zit je heel hoog in de auto en is de hoofdruimte beperkt. Dat geldt ook voor het laadvolume: met 450 liter is de kofferbak van de ET5 Touring net zo groot als die van de sedan.

BMW i5 Touring bagageruimte

De BMW weet zijn formaat vanbinnen het beste uit te buiten. Door de hoge en brede middentunnel gaat echter beenruimte verloren. Met 570 tot 1700 liter heeft de i5 Touring een enorme kofferbak, het bruikbare laadvermogen bedraagt 541 kilo.

De Audi A6 Avant e-tron compenseert zijn lengteverschil ten opzichte van de BMW met een korte neus en een ver naar voren geplaatste voorruit. Doordat de voorruit zo vlak ligt, reiken de A-stijlen echter tot dicht bij je hoofd. Het optionele panoramadak van de testauto is voor de hoofdruimte eerder een vloek dan een zegen.

Achter in de A6 Avant profiteer je van een vrijwel vlakke vloer, toch is de beenruimte niet riant. Een laadvolume van 502 tot 1422 liter is in dit marktsegment hooguit gemiddeld, het bruikbare laadvermogen van 444 kilo is zelfs karig. Voorin heeft de Audi een frunk van 27 liter, maar dat is slechts een schrale troost. Audi's elektrische stationwagon heeft echter een maximum trekgewicht van 2100 kilo. Kijk, dat zijn de cijfers die we hier willen zien!

Audi niet zo mooi afgewerkt

In de Audi laat de bouwkwaliteit in detail veel te wensen over. We horen rammeltjes, voelen panelen van hard plastic en zien goedkope luchtroosters - om kosten te besparen, offert Audi zijn kwaliteitsreputatie op. Overigens staat de Audi hierin niet alleen. Ook de Nio vertoont afwerkingsmissers. Zo zit er hoorbaar beweging in het carrosseriegeraamte, en vertoont het scharnier van de middenarmsteun meer speling dan een kwaliteitscontroleur (die zijn vak verstaat) lief is.

De Nio hangt vol met sensoren en camera's, maar de rijhulp- en veiligheidssystemen van de ET5 kunnen wel wat finetuning gebruiken. De Audi en BMW weten veel beter raad met de verkeerssituatie. Met name de snelwegassistent van de BMW is geniaal. De goed functionerende autonome systemen geven genoeg vertrouwen om alles uit handen te geven.

Wil je een caravan aan de BMW i5 Touring of Audi A6 Avant koppelen, dan kan dat moeiteloos. Beide auto's kunnen een aanhanger van 2100 kilo trekken. In de Nio moet je een bescheidener sleurhut uitzoeken, die geeft het op bij 1400 kilo.

Weet de Audi een vuist te maken tegen de BMW? Niet helemaal. En ook de Nio ET5 Touring moet passen voor de i5. De BMW is het ruimst, heeft de grootste kofferruimte en is het mooist afgewerkt.

