BMW i5 Touring test - waarom Audi en Mercedes hun borst nat kunnen maken

Duitsers zijn idolaat van stationwagons, ondanks de opkomst van de SUV. Ook wij geven de voorkeur aan een avant, combi, break of estate. Ze liggen dichter bij de weg en rijden daardoor beter. Zo ook de BMW i5 M60 XDrive Touring.

Niet eerder was de BMW 5-serie Touring leverbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. De door ons gereden i5 M60 xDrive Touring is met een lengte van 5,06 meter bijna 10 centimeter langer dan de vorige Touring met verbrandingsmotor. Denk nu niet dat je meer bagageruimte krijgt, want die is met 570-1700 liter nagenoeg gelijk gebleven. De vorige Fünfer had achter de achterbank 560 liter beschikbaar. Die inhoud is trouwens gelijk aan die van de Touring met verbrandingsmotor; de batterij slokt dus geen kostbare ruimte op.

Wie vooral van die extra centimeters profiteren, zijn de bestuurder en zijn passagier. Die hebben nu het idee in een grotere BMW 7-serie te rijden, zo riant is de ruimte hier. Daarentegen komen de passagiers achterin er maar bekaaid van af, het ruimteaanbod hier is niet meer dan gemiddeld.

Verschwunden

Ben je net bijgekomen van het feit dat de nieuwe Touring nauwelijks meer bagageruimte biedt, wordt je incasseringsvermogen verder op de proef gesteld zodra je merkt dat de separaat te openen achterruit is verschwunden. Die is op advies van de naar besparingsmogelijkheden speurende boekhouders van BMW naar de eeuwige jachtvelden gestuurd.

De apart te openen achterruit maakte sinds jaar en dag deel uit van de Touring. Het is vooral vervelend balen als iemand tot twee centimeter op je achterbumper staat geparkeerd en je iets uit de bagageruimte wil pakken. Of als je onder een laag plafond in een parkeergarage staat. Dat moet die hele achterklep open en moet je opletten dat je hem niet beschadigt.

Ongekend solide gevoel

Wat wel gebleven is, is het ongekend solide gevoel dat de BMW i5 Touring geeft. Al vanaf de eerste kilometers overtuigt de stationwagon met zijn rust. Een wasmot (een insect met het beste gehoor, we hebben het opgezocht) hoort wellicht geluiden van het onderstel, maar het menselijke oor totaal niet. Windgeluiden dan? Nauwelijks. Afrolgeluiden? Vrijwel afwezig.

De twee elektromotoren van de vierwielaangedreven BMW i5 M60 XDrive (op de voor- en achteras) leveren 601 pk. Met de boost-functie bedraagt het koppel een imposante 820 Nm. De topuitvoering accelereert vanuit stilstand in 3,9 seconden naar 100 km/h en stopt pas bij een begrensde 230 km/h met versnellen. Dat zijn BMW M-waardige cijfers.

De batterij heeft een bruikbare inhoud van 81,2 kWh, wat zorgt voor een theoretische actieradius van maximaal 506 kilometer. AC-laden gaat met 22 kW en snelladen (400 volt) tot een vermogen van 205 kW, de batterij zit binnen 30 minuten weer vol (10-80 procent).

BMW i5 Touring test conclusie

Audi heeft de nieuwe A6 e-tron al en ook Mercedes mengt zich wellicht in de strijd met een elektrische stationwagon. Beide merken kunnen hun borst natmaken. Vooral als M60 xDrive presenteert de BMW i5 Touring zich van zijn allerbeste kant met een grandioos rijcomfort, een uitstekend onderstel, een superieure afwerking en een prima actieradius. Wel mag de bagageruimte wat groter zijn. En de prijs juist wat kleiner …

