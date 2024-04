Tests

De BMW i5 heeft veel kwaliteiten, maar daarvoor betaal je een hoge prijs. Is de kleinere BMW i4 met dezelfde motor goed genoeg of zijn er redenen om door te sparen?

De magische letter M blijft bij de elektrische modellen van BMW gehandhaafd. De 5,06 meter lange BMW i5 M60 xDrive is de krachtigste variant en staat op hetzelfde platform als de versies met verbrandingsmotor. Ook de BMW i4 kent een tegenhanger op benzine en diesel. Ook nu kiezen we voor de topversie, de BMW i4 M50 xDrive4.

Het grootste verschil tussen beide auto's is het verschil in lengte. Het scheelt maar liefst 27 centimeter. Maar verrassend genoeg merk je daar binnenin niet zoveel van. De BMW i4 biedt nauwelijks minder bewegingsvrijheid dan de BMW i5. Weliswaar zijn de portieren groter en hoef je niet zo diep te buigen om in te stappen als in de i4, maar achterin heb je nauwelijks meer beenruimte. Wel zit je rianter op de bredere, diepere en hoger geplaatste achterbank.

BMW i5 is ideale reiswagen

Ook op andere onderdelen is de BMW i5 meer de ideale reiswagen, hij biedt duidelijk meer comfort dan de BMW i4. De afstemming van het adaptieve M-onderstel is uitgebalanceerd en dankzij de standaard luchtvering op de achteras blijft de carrosserie zelfs op hobbelige wegen stoïcijns.

Ook de BMW i4 is leverbaar met een adaptief M-onderstel en luchtvering, maar desondanks krijg je carrosseriebewegingen meer mee dan in de BMW i5. Bovendien is de i4 evenmin een vedergewicht, hij is maar 90 kilo lichter dan de 2,3 ton wegende i5.

Verbruik min of meer gelijk

Bij de acceleratietests geven beide elektrische BMW's elkaar nauwelijks iets toe. Ze hebben minder dan 4 seconden nodig voor de sprint van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid ligt ver boven de 200 km/h. Ook het verbruik ligt op hetzelfde niveau, net als de actieradius en de snellaadtijden. De batterij van de i5 geeft energie voor 371 testkilometers, met de i4 kom je 11 kilometer verder. Zowel de BMW i4 als de BMW i5 is met maximaal 205 kW op te laden, zodat de batterij in een halfuurtje weer voor 80 procent gevuld is.

Fraai infotainment

Tot slot nog lof voor de redelijk eenvoudige bediening (de menu's in de i5 zijn iets logischer ingedeeld), de vele mogelijkheden op het gebied van connectiviteit en het fraaie infotainmentsysteem. Maar niet voor de prijzen. Schrik niet: de i5 kost bijna 110.000 euro. Het prijsverschil met de 76.789 euro kostende i4 is groot Ook de maandelijkse kosten zijn veel hoger, als je de afschrijving meetelt.

BMW i5 vs. BMW i4 test conclusie

Als geld geen rol speelt, dan zou de comfortabele en deftige BMW i5 de winnaar zijn. Maar de meerprijs ten opzichte van de BMW i4 is fors: ruim 30.000 euro. Verder zijn de verbruikskosten een stuk hoger. De BMW i4 heeft een ander groot voordeel: hij is niet zo groot en daardoor veel makkelijker hanteerbaar in de stad.