BMW i5: 3 voordelen en 3 nadelen

De elektrische BMW 5-serie is een indrukwekkende auto en een behulpzame EV. Maar geen auto is perfect, dus zijn er naast alle pluspunten ook een paar minpunten te vermelden.

De BMW i5 staat bij ons regelmatig in de spotlights. Of we nu de BMW i5-actieradius testen, of hem laten aantreden in een vergelijking met de Mercedes EQE en Lucid Air, de kwaliteiten van de grote elektrische sedan zijn op uiteenlopende manieren belicht.

In dit artikel delen we 3 voordelen en 3 nadelen die boven komen drijven als je een tijdje met de BMW i5 leeft. Het zijn de observaties die we in de kantlijn van ons notitieboekje pennen. En met notitieboekje bedoelen we de Notities-app op onze telefoon. Doe er je voordeel mee.



Pluspunt 1: Duidelijkheid rondom laadsnelheid

Het instrumentarium voorkomt teleurstellingen bij het snelladen, door met streepjes te laten zien of 205 kW haalbaar is of niet.

Pluspunt 2: Gratis kilometers in beeld

Het blijft leuk om te zien ­hoeveel stroom en/of kilometers je tijdens de rit hebt terugge­wonnen door zuinig te rijden.

Pluspunt 3: BMW doet lief

De batterijcellen van de i5 blijven langer gezond als je ze oplaadt tot 80 procent. Daarom staat bij 80 procent een hartje. #lief.

Minpunt 1: Ga toch weg met je startknop

Als je het ons vraagt, is een start/stop-knop bij elektrische auto’s eigenlijk overbodig. BMW is nog niet zover.



Minpunt 2: i5 stelt domme vragen

“Uw actieradius is erg klein. Laadpunten weergeven?” Beste i5, wat denk je zelf? Kijk uit het raam. We staan al bij Fastned. Je hebt ons er zelf naartoe genavigeerd.



Minpunt 3: Weinig informatie

Rijd je in een auto met zoveel applicaties, kun je nergens een gedetailleerde weergave van het stroomverbruik opvragen.

Zo werkt BMW Max Range

De BMW i5 voorspelt de resterende actieradius, net als andere auto’s. Maar hij verleidt je ook met een maximale range die veel groter is. Om zo ver te komen, druk je zelf op de knop ‘Maximale actieradius activeren’. Dat doe je alleen als het nodig is, want je maximumsnelheid wordt teruggeschroefd tot 90 km/h, de aandrijflijn verandert in Pudding Tarzan en de klimaatregeling gaat op standje gierig.