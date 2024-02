BMW i5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

577 kilometer is de officiële actieradius van de BMW i5 eDrive40. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Grote wielen maken een auto minder zuinig. Zo kan het dat onze testauto met 20-inch lichtmetaal een WLTP-actieradius heeft van 548 kilometer, in plaats van de 577 kilometer die BMW communiceert voor een basis-i5 met sloffen van 19 inch.



De batterij van de BMW i5 heeft een nettocapaciteit van 81 kWh, ongeacht of je de ‘brave’ i5 eDrive40 met 340 en 400 Nm bestelt, of de beresterke i5 M60 xDrive (601 pk, 820 Nm). De nog grotere, luxere en duurdere BMW i7 is baas boven baas met een bruikbare accucapaciteit van 101,7 kWh. Die grote batterij komt verderop nogmaals ter sprake.

Testomstandigheden

Het is 7 tot 11 graden buiten, dus voor de tijd van het jaar valt de temperatuur mee. Het waait wel behoorlijk, maar door een rondje te rijden heeft de i5 de ene keer wind tegen en daarna wind mee. We rijden ons 100 kilometer lange testrondje met 100 en 130 km/h. Hier rollen twee verbruikscijfers uit en daarmee berekenen we de actieradius van een volle batterij. We gaan uit van 81 kWh.



BMW i5: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de nieuwe BMW i5 onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 19,5 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 81 kWh helemaal leeg, dan kom je 415 kilometer ver.

Pakken we de Mercedes EQE actieradius erbij, dan zien we dat een elektrische sedan ook genoegen kan nemen met 17,8 kWh/100 km. Maar de EQE werd getest op een prachtige lentedag. Meer zon en minder wind kunnen dat verschil in stroomverbruik verklaren.



BMW i5: actieradius bij 130 km/h

De i5 heeft een topsnelheid van 193 km/h, maar we houden ons in. Met 130 km/h rijden we onze testronde en we komen thuis met een verbruik van 26,8 kWh/100 km. Het resultaat is een 130-km/h actieradius van 302 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 548 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 415 km - 76%

Actieradius 130 km/h - 302 km - 55%

Conclusie

Veel EV-kopers wrijven in hun handjes met een realistische range van 415 kilometer. Maar de BMW i5-rijder verslindt kilometers alsof het autodropjes zijn en heeft daar misschien niet genoeg aan.

Stel nou dat BMW de grote batterij van de i7 als optie zou aanbieden voor de i5, dan heb je maar liefst 101,7 kWh tot je beschikking. Met een serieuze actieradius van circa 520 kilometer als resultaat. Kijk, dan kom je nog eens ergens.



Nog even over die 415 kilometer: dat is wanneer je braaf honderd rijdt. Maak daar 130 km/h van omdat je haast hebt en plotseling zit er nog maar 302 kilometer tussen de laadbeurten. Dat is een keurige range, maar het is niet geweldig. En laat juist BMW zich er niet op voorstaan dat het rijden geweldig maakt?