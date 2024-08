Audi A6 e-tron (2024) geeft eeuwige rivalen het nakijken met deze ijzersterke troeven

Nieuws

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de Audi A6 e-tron is dan toch echt hier. Nog voordat we de EV op de weg zien, maakt de elektrische Audi al zoveel indruk, dat-ie zijn eeuwige concurrenten buikpijn bezorgt.

Al decennialang zijn de BMW 5-serie, Mercedes E-klasse en Audi A6 in een verhitte strijd verwikkeld. En deze gaat in het elektrische tijdperk gewoon verder. Mercedes levert al een tijdje de Mercedes EQE (weliswaar alleen als sedan), BMW bracht begin dit jaar de elektrische 5-serie op de markt, maar Audi moest een antwoord schuldig blijven. Tot nu, want met de Audi A6 e-tron heeft het merk uit Ingolstadt eindelijk een uitdager in de spreekwoordelijke ring gestuurd. En wat voor een.

Audi A6 e-tron actieradius

Audi levert de nieuwe A6 als Sportback en Avant. In de vloer vind je altijd een enorm accupakket van 94,4 kWh (netto). Gecombineerd met een indrukwekkende Cw-waarde van 0,21 komt de Sportback tot een imposante maximale actieradius van 750 kilometer. De Avant is met een Cw-waarde van 0,24 iets minder gestroomlijnd, maar heeft een evengoed indrukwekkende range van maximaal 720 kilometer. Met de i5 en de EQE kom je minder ver, deze ronde gaat dus naar de A6 e-tron.

Audi A6 e-tron laden

Ook snelladen kan de Audi als de beste. Dat heeft de A6 te danken aan zijn PPE-platform, dat 800 volt-technologie ondersteunt. Snelladen kan tot 270 kW, waarmee het een van de snelst ladende EV’s van dit moment is. Binnen tien minuten laad je er 310 kilometer bij, binnen 21 minuten ga je van 10 naar 80 procent. En ook als het laadstation maar 400 volt biedt, is de A6 razendsnel.

De A6 e-tron kan net als de Porsche Macan namelijk bankladen - waarmee de 800 volt-batterij als het ware in tweeën wordt gesplitst. Beide delen laden dan met maximaal 135 kW op. Dit laadgeweld is BMW en vooral Mercedes te machtig.

Audi S6 e-tron vermogen

De snelste A6 e-tron is de S6 e-tron. Deze versie heeft standaard 503 pk, maar wanneer je launch control inschakelt, perst de S6 er nog 48 pk extra uit. Vanuit stilstand zit je binnen 3,9 seconden op 100 km/h, de S6 boendert door tot maximaal 240 km/h. Overigens is ook de ‘standaard’ A6 geen slak met 367 pk, en een 0-100 km/h-tijd van 5,4 seconden.

Hoewel de kracht van de S6 indrukwekkend is, delft-ie wel het onderspit tegen de i5 en de EQE. De BMW levert als M60 xDrive 601 pk, de Mercedes EQE 53 AMG 4MATIC+ heeft zelfs maximaal 687 pk (met Dynamic Plus-pakket en boostfunctie). Maar naar alle waarschijnlijkheid komt er ook een Audi RS6 e-tron. Deze ultieme versie heeft de EQE 53 AMG in zijn vizier.

Technische specificaties van de Audi A6 e-tron, BMW i5 en Mercedes EQE

Model Carrosserie Accu (netto) Max. range Max. Laadvermogen Max. vermogen Audi A6 e-tron Sportback 94,4 kWh 750 km 270 kW 551 pk Avant 94,4 kWh 720 km 270 kW 551 pk BMW i5 Sedan 81,2 kWh 577 km 205 kW 601 pk Touring 81,2 kWh 560 km 205 kW 601 pk Mercedes EQE Limousine 96,0 kWh 693 km 170 kW 687 pk





Ontwerp en interieur

We laten de vergelijking even voor wat het is en kijken naar enkele hoogtepunten van de nieuwe A6 e-tron. Daarbij valt direct het strakke interieur op. We zien een prachtig vormgegeven gebogen scherm dat zowel dienst doet als digitaal instrumentarium (11,9 inch) en multimediatouchscreen (14,5 inch). De passagier kan tegen betaling een eigen scherm krijgen van 10,9 inch.

Ook vanbuiten is het design een sterk staaltje vakmanschap, al blijft het altijd een kwestie van smaak. Het ontwerpteam is trouw gebleven aan het design van het A6 e-tron Concept uit 2021. Alleen de plattere dagrijverlichting verrassen ons enigszins. Standaard wordt de A6 e-tron geleverd op 19-inch lichtmetaal, 20 en zelfs 21 inch zijn optioneel.

Slimme verlichting

De Audi A6 e-tron heeft dezelfde slimme lichtunits als de eveneens nieuwe Q6 e-tron. De LED of OLED-verlichting is zo te configureren dat deze verschillende animaties uitvoeren. De verlichting heeft optioneel specifieke animaties om gevaar aan andere weggebruikers kenbaar te maken.

Audi A6 e-tron levering en prijs

De nieuwe Audi A6 e-tron is vanaf september 2024 te bestellen. Wanneer de levering plaatsvindt en in hoeverre je bankrekening wordt geplunderd, houdt Audi nog even voor zich. Ter vergelijk: de Mercedes EQE is verkrijgbaar vanaf een kleine 70 mille, voor de BMW i5 moet je minimaal 77.565 euro reserveren.

Scroll naar beneden voor meer foto's van de nieuwe Audi A6 e-tron