BMW i5 Touring: even huilen voor fans van benzine en typische BMW-achterklep

BMW troeft Audi en Mercedes af en is in mei 2024 de eerste met een elektrische stationwagon in het E-segment. Uiteraard komt de nieuwe BMW 5-serie Touring er ook met verbrandingsmotoren. Alleen moeten benzinefans extra geduld oefenen en ook neemt BMW afscheid van de speciale achterklep.



De nieuwe BMW 5-serie Touring is 10 centimeter gegroeid en heeft nu een Amerikaans aandoende lengte van 5,06 meter. In de breedte is de auto met ruim 3 centimeter uitgedijd tot 1,90 meter. In de hoogte kwam er 1,7 centimeter bij, waarmee het totaal op 1,51 meter komt. BMW's claim over de grotere binnenruimte nemen we dan ook voor kennisgeving aan.

Bagageruimte BMW i5 Touring



Met die extra ruimte zijn we hartstikke blij, temeer omdat de elektrische i5 Touring dezelfde bagageruimte heeft als de 5-serie Touring met verbrandingsmotor. Met de driedelige achterbank in functie kun je al 570 liter meenemen, en als je met maximaal twee man op pad gaat, past er 1700 liter aan meuk - excuus - designmeubelen en waardevol antiek achterin.



Toch krijgen echte BMW-liefhebbers ook een teleurstelling te verwerken. De separaat te openen achterruit die de Touring-modellen van BMW sinds jaar en dag kenmerkte, is verschwunden, weg, foetsie. Vooral balen als iemand tot 2 centimeter op je achterbumper heeft geparkeerd en je iets in de bagageruimte kwijt wilt, of als je onder zo'n gemene betonnen balk in een lage parkeergarage staat.

Voor vegans én vleeseters



Binnenin wacht een volledig digitaal dashboard en een volledig veganistisch interieur, tenzij je liever op koeienhuid zit. Er blijft dus nog werk aan de winkel voor de Partij van de Dieren. Het digitale instrumentarium kenden we al en ook de rest van het interieur is geleend van de i5 en 5-serie met traditioneel kofferdeksel. Dat betekent dat je ook hier aankijkt tegen BMW's Curved Display. Dat bestaat uit een 12,3-inch instrumentarium en touchscreen met een diagonaal van 14,9 inch.

Net als bij de sedanversies, heeft BMW zich ingehouden bij de vormgeving van de traditionele nierengrille. Die is niet van hetzelfde opgerekte formaat als bij sommige andere BMW's van recente datum. Wel is de grille tegen meerprijs uit te rusten met led-verlichting.



Vermogen elektrische 5-serie Touring tot 601 pk



Vanaf mei staan de nieuwe BMW 5-serie en i5 Touring bij de dealer. Liefhebbers van benzinemotoren moeten daarentegen tot de zomer wachten. De elektrische i5 M60 xDrive Touring is voorlopig het topmodel. Hierin genereren de twee elektromotoren op de voor- en achteras een systeemvermogen van 601 pk en een koppel van 795 Nm.

Door de launch control of M Sport Boost te activeren, kun je het aantal newtonmeters zelfs tijdelijk opprikken tot 820 Nm. Het sprintje van stilstand tot 100 km/h klaar je in 3,9 seconden en de topsnelheid is begrensd op 230 km/h.



Actieradius BMW i5 Touring (2024)



De elektromotor van de BMW i5 eDrive40 Touring zit achterin en brengt 340 pk en 430 Nm op de been. Ook op de honderdsprint moet je flink wat water bij de wijn doen: die kost je in deze variant 6,1 tellen van je leven. In beide modellen heeft het accupakket een bruikbare capaciteit van 81,2 kWh. Daarmee komt de snelste versie 506 WLTP-kilometers ver. De actieradius van de instapper bedraagt in theorie zelfs 560 kilometer.



Het standaard laadvermogen voor wisselstroom (AC) is 11 kW, 22 kW is optioneel voor de i5 eDrive40 en standaard voor de i5 M60 xDrive. Het snellaadvermogen voor gelijkstroom (DC) is 205 kW. Niet verkeerd, maar het moet de i5-rijder toch steken dat er Kia's en Hyundai's zijn die dat sneller doen.



Dieselversies



Diehard dieseladepten moeten natuurlijk niks van EV's weten. Gelukkig voor hen kan de BMW-dealer in mei ook al een 5-serie Touring met een 'd' in de typeaanduiding leveren. Alle beschikbare dieselmotoren krijgen hulp van een 48-volt mild hybrid-systeem en een achttraps automaat. De viercilinder dieselmotor van de BMW 520d Touring heeft 197 pk en 400 Nm. Desgewenst kun je hem voor dik 6000 euro extra ook met vierwielaandrijving bestellen. In de zomer van 2024 komen er een stekkerhybride en een zescilinder lijndiesel bij. Ook op de 5-serie Touring met (viercilinder) benzinemotor moet je nog wat langer wachten.

Prijzen nieuwe BMW 5-serie Touring en i5 Touring



Versie Consumentenprijs i5 eDrive40

€ 79.622 i5 eDrive40 M Sport Edition € 79.999 i5 M60 xDrive

€ 110.477 520d

€ 80.242 520d xDrive

€ 86.004

Concurrenten elektrische 5-serie Touring



Uiteraard zit ook de Touring-variant van de nieuwe 5-serie en i5 boordevol elektrohulpjes. Daarmee behoren geautomatiseerd filerijden en zelfstandig inparkeren ook tot de mogelijkheden.

Zou je graag een volledig elektrische, premium Duitse stationwagon willen, maar houd je niet van BMW? Dan kun je over een tijdje ook bij Audi terecht voor een elektrische A6 Avant. Bij Mercedes koppelen ze gebruiksgemak liever aan suv's en zitten nog geen elektrische Estates in de planning.