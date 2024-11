Test: BMW i5 Touring kan iets wat andere elektrische stationwagons niet kunnen

Tests

We testen de echte actieradius, het praktijkverbruik én de prestaties en rijeigenschappen van drie elektrische stationwagons: de BMW i5 Touring, Nio ET5 Touring en Volkswagen ID.7 Tourer.



Het vermogen van de drie testauto's varieert nogal, met de Nio ET5 Touring als grote winnaar. De Volkswagen ID.7 Tourer houdt het bij 286 pk, de ET5 heeft liefst 204 pk meer. De BMW zit hier tussenin met 340 pk. Terwijl de twee Duitse stationwagons achterwielaandrijving hebben, heeft de Nio een elektromotor op beide assen en dus vierwielaandrijving. Het geheel zorgt voor vlammende prestaties. De Nio bereikt de 100 km/h in slechts 3,9 seconden. Ook boven die snelheid weten de Duitsers niet langszij te komen.

Nio ET5 Touring verbruik



Maar het verbruik van de Nio is wel vrij hoog, zodat zijn batterij het snelst leeg raakt. Dat compenseert-ie met de grootste accucapaciteit. Tijdens onze standaardronde en ook op het zuinigheidstraject presteert de Nio ongeveer gelijk aan de BMW. Tijdens de eerste ronde verbruikt de ET5 19,8 kWh per 100 km, terwijl de i5 19,1 kWh scoort en daarmee zelfs onder zijn WLTP-score duikt.

Op de zuinige ronde haalt de i5 een verbruik van 16,9 kWh en dat is 0,2 kWh hoger dan het verbruik van de Nio. De zuinigste auto is met afstand de ID.7, met een testverbruik van 17,8 kWh/100 km. Bij de zuinigheidsrit doet-ie 15,4 kWh/100 km.

Volkswagen ID.7 Tourer echte actieradius



Dat ID.7 desondanks geen imposante actieradius heeft, komt doordat hij het kleinste accupakket heeft. Uit een capaciteit van 77 kWh wurmt de Volkswagen een bereik van 432 kilometer. De BMW komt met zijn 81,2 kWh-batterij 425 kilometer ver, terwijl de 91 kWh grote accu van de Nio pas na 460 kilometer opgeladen hoeft te worden.



Over lange laadpauzes hoef je je bij alle drie geen zorgen te maken. De Volkswagen laadt bij de snellader met maximaal 175 kW, de BMW zelfs met 205 kW. De Nio doet het ook prima met 180 kW. Maar de laadcurve is niet zo mooi constant als die van de Duitsers; hij zakt al snel onder de 100 kW. Daarnaast traden er tijdens de test op de snelweg herhaaldelijk en zonder duidelijke aanleiding trillingen op vanuit de aandrijfeenheid, begeleid door een duidelijk hoorbaar gebrom. Deze verdwenen na enkele minuten vanzelf weer. Dit kan natuurlijk exemplarisch zijn, dus we rekenen het 'm niet te zwaar aan.

BMW i5 Touring is het meest sportief

De Nio was lekker bezig, maar laat het met zijn rijeigenschappen toch afweten. De besturing mist elk gevoel en bovendien moet je op de snelweg steeds een beetje bijsturen, zodat het enige concentratie vergt om in je rijstrook te blijven. Op lange afstanden is dat nogal vermoeiend. Ook op andere vlakken blinkt de Nio, in tegenstelling tot wat het sportieve design suggereert, niet uit in dynamiek. Met een leeggewicht van 2264 kilogram is de Nio de zwaarste testkandidaat, verder stuurt hij traag in en bereikt hij eerder dan de andere twee zijn gripgrens.

Hoewel de ET5 Touring op de standaard remmentest prima resultaten behaalt met koude en warme remmen, slaagt hij niet voor de stresstest op het handlingcircuit. Daar wordt het uiterste van de remmen gevergd, en blijkt het ESP waakzaam als een geheim agent. Het systeem is niet uitschakelbaar, grijpt ruw in en reageert niet altijd voorspelbaar. Daardoor zit het remsysteem al na één snelle ronde aan zijn grens. Bovendien breekt de achterkant snel uit.

Ook ID.7 bakt er weinig van



Troost voor Nio: de ET5 staat niet alleen in zijn matige beoordeling. Ook de Volkswagen ID.7 bakt er weinig van op het circuit. Zelfs niet al te scherp insturen is voldoende om de achterkant van de auto uit balans te brengen. Het Duitse ESP is waakzaam, maar niet dienstbaar. Het grijpt ruw en soms wat laat in. Toch behaalt de ID.7 met 34,6 meter de kortste koude remweg vanaf 100 km/h.

De BMW i5 Touring is de lachende derde: ondanks zijn lengte van 5,06 meter is de stationwagon dynamisch en veilig. De i5 stuurt met aanzienlijk meer gevoel dan de Nio en de Volkswagen en daardoor zijn veel hogere bochtsnelheden mogelijk. Het onderstel blijft neutraal en de tractie in bochten is indrukwekkend. Met een bewonderenswaardig korte remweg met warme remmen van 32,8 meter bewijst het optionele M Sport-remsysteem bovendien zijn meerwaarde. De BMW i5 Touring heeft geen kind aan zijn tegenstrevers in dit hoofdstuk.



