Review Volkswagen ID.7 Tourer GTX: zo rijdt de sterkste Volkswagen-stationwagon ooit

Krachtige elektrische EV’s zijn er zat, maar daar zitten weinig stationwagons bij. Met zijn 340 pk is de nieuwe Volkswagen ID.7 Tourer GTX de sterkste stationwagon van het merk ooit. Maar dat is niet z’n enige troef.

Wat valt op aan de Volkswagen ID.7 Tourer GTX?

Ooit riep Volkswagen dat ‘GTX’ het nieuwe ‘GTI’ zou worden. Inmiddels is de fabrikant daar alweer van afgestapt. De volgende sportieve EV van het merk krijgt waarschijnlijk gewoon weer het GTI-logo op z’n gespierde billen.

Wel houden de Duitsers ook bij de Volkswagen ID.7 GTX vast aan een extra sportieve aankleding. Met speciale 20-inch wielen, een aangepaste voorbumper en zwarte portierstijlen onderscheidt de GTX zich van zijn mindere broeders.

De interieurontwerpers hebben rijkelijk de rode pen gehanteerd. Rode accenten op het stuur, het dashboard en de portierbekleding moeten de sportieve aspiraties onderstrepen. Hetzelfde geldt voor de uitgebreid verstelbare sportstoelen met rood GTX-logo in de hoofdsteun en rode biezen op de randen.

Belangrijker dan de zichtbare opsmuk, zijn de technische aanpassingen van de Volkswagen ID.7 GTX. Hij beschikt standaard over het grote accupakket dat ook de Pro S-versie van de ID.7 heeft: 86 kWh. Dat de GTX desondanks een kleinere actieradius heeft (584 vs. ruim 684 km), ligt vooral aan het extra gewicht van de tweede elektromotor.

Die ligt in de neus en stuurt de aandrijfkrachten naar de voorwielen, waarmee de ID.7 GTX een vierwielaandrijver wordt. Maar alleen als de bestuurder met z’n rechtervoet een flink deel van de beschikbare 340 pk oproept. Dat is 40 pk meer dan de Volkswagen Passat 3.6 V6 van ruim tien jaar geleden leverde en zelfs 65 meer dan de peperdure achtcilinder Passat W8 (2001-2004) uit z’n achtcilinder peurde.

Om die explosie van 340 pk - en niet te vergeten 560 Nm aan koppel – veilig naar het asfalt te dirigeren, voorzag Volkswagen de GTX-versie van diverse Leckerbissen. We steviger stabilisatoren, een sperdifferentieel op de achteras en progressive steering. Met het optionele Dynamic Chassis Control kun je kiezen uit tal van instellingen, waarmee je het rijgedrag sportiever dan wel comfortabeler kunt maken.

Wat is goed aan de Volkswagen ID.7 Tourer GTX?

Met zijn ruimteaanbod doet de Volkswagen ID.7 Tourer GTX niet onder voor de minder vermogende varianten. De hoofdruimte is achterin nog iets rianter dan in de ‘gewone ID.7’ en de zitpositie is beter dan in veel andere EV’s. Al zitten langere mensen nog altijd iets te veel als Kabouter Spillebeen – met de beentjes in de lucht.



In de bagageruimte past een riante 605 liter. Klap de achterbankleuning met de trekhendels in de bagageruimte één beweging voorover en je beschikt over een laadruim van 1714 liter. De vloerplank kun je op twee hoogten zetten en daaronder bevindt zich weer een afgedekt vak voor de laadkabel. Een opbergnet, twee metalen sjorogen en een kunststof tashaken vergroten het gebruiksgemak. Hetzelfde geldt voor het rolgordijn boven de bagageruimte. Het loopt keurig in geleiderails, zodat het als vanzelf in de vergrendeling haakt.



In de basis is de ID.7 GTX een stille, zeer comfortabele langeafstandscruiser. Ook zijn prima bereik en het redelijke snellaadvermogen van 200 kW laten dat toe. Hiermee hoeven laadpauzes langs de snelweg zelden langer te duren dan een klein halfuur.

Kies je voor de sportiefste instelling (ESC), dan wordt de zware elektrische stationwagon merkbaar stugger. Vooral de achterbankzitters voelen hobbels en richels minder zachtzinnig onder hun billen door glijden. De besturing voelt vleziger aan, de respons op het stroompedaal wordt vinniger en het ESP geeft wat meer speelruimte. Het blijft voor alles wel een Volkswagen: de auto blijft veilig en voorspelbaar aanvoelen.

Over veilig gesproken: de Volkswagen ID.7 GTX zit ruim in de assistentie- en beschermingssystemen. Alleen zul je voor zijairbags achterin het Business-pakket moeten aanvinken.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID.7 Tourer GTX?

Als je deze 340 pk en 560 Nm sterke Volkswagen ID.7 Tourer GTX regelmatig de sporen geeft, hoef je in de sportschool geen nekspieroefeningen meer te doen. De 2,2-tonner knalt in 5,5 seconden naar de 100 km/h en vooral de eerste tientallen meters zijn indrukwekkend.

Aan de andere kant: een ‘simpel’ SUV’tje als de Volvo EX30 Twin Motor Performance (428 pk) heeft voor dezelfde oefening maar 3,6 tellen nodig. En bochten hoef je met Volvo’s compacte succesnummer evenmin te schuwen. Om het nog erger te maken: zo zijn er wel meer voorbeelden te bedenken.



Doordat we tijdens onze testrit met de ID7.GTX veel door de bebouwde kom reden, merkten we dat de A-stijlen wel erg fors zijn. Zo raken fietsers en voetganger zomaar buiten beeld. Schrale troost is dat er tal van veiligheidssystemen zijn die ons en medeweggebruikers voor onheil behoeden. Wat we ook onhandig vinden, is dat de ID.7 geen frunk heeft. Tijdens vakantiereizen met volgeladen kofferbak kun je niet bij het opbergvak onder de bodem en zul je een geïmproviseerde opbergplek moeten kiezen.

Wanneer komt de Volkswagen ID.7 Tourer GTX en wat is de prijs?

De Volkswagen ID.7 Tourer GTX kun je nu voor 68.990 euro bestellen. Daarmee is hij 7000 euro duurder dan de ID.7 Tourer Pro S. Voor dat bedrag krijg je een luxe uitgeruste, comfortabele, ruime en behoorlijk snelle stationwagon.

Als de gewone GTX je niet compleet genoeg is, biedt het Business-pakket (tijdelijk 2500 euro extra) onder meer elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming én massagestand, een premium audiosysteem en Dynamic Chassis Control.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID.7 Tourer GTX?

Begrijp me niet verkeerd: de rijeigenschappen en prestaties van de Volkswagen ID.7 Tourer GTX zijn uitstekend. Maar de auto is niet lichtvoetig, spannend of snel genoeg om een speciaal sportief label waar te maken. En nee, ook het nepmotorgeluid voegt wat mij betreft niks toe. Het concertgebouworkest dat een carnavalskraker aanheft, klinkt nog natuurlijker. Daar komt bij dat het prijskaartje wel erg fors is. Wie een ruimte, comfortabele en vlotte elektrische stationwagon zoekt, is voor 7000 euro minder prima bedeeld met de ID.7 Tourer Pro S. Tenzij je niet genoeg hebt aan diens maximale aanhangergewicht van 1000 kilo; de GTX verdraagt 200 kilo meer aan de haak.