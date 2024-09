Is deze auto een voorbode van een elektrische Volvo stationwagon?

Nieuws

Hoewel Volvo zijn EV-ambities een beetje naar beneden heeft bijgesteld, heeft het ook een nieuw elektrisch model aangekondigd. Daarmee lijkt ook een elektrische Volvo stationwagon niet heel ver weg.



Op 4 september presenteerde Volvo tijdens de 90/90 in Göteborg de grondig vernieuwde Volvo XC90. De grote SUV, die dit jaar zijn tiende verjaardag viert, moet als mild hybrid en plug-in hybrid klanten binnenhouden die nog niet toe zijn aan de volledig elektrische Volvo EX90.

Tevens liet directeur Jim Rowan weten dat Volvo zijn ambitieuze EV-plannen naar beneden bijstelt. Onder het mom 'pragmatism will win the day' blijft Volvo de komende jaren ook investeren in plug-in hybrides. Het merk conformeert zich daarbij aan de wens van de klant. En die kan natuurlijk van markt tot markt en van continent tot continent verschillen.

Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert. Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Nieuwe elektrische Volvo ES90



Een en ander wil zeker niet zeggen dat het Zweedse merk afziet van de ontwikkeling van nieuwe elektrische auto's. In tegendeel: aan het eind van de presentatie in World of Volvo in Göteborg, werd zelfs een teaserbeeld getoond van de volgende nieuwe elektrische Volvo. Ook de modelnaam werd al getoond: ES90.

Het nieuwe model wordt een sedan aan de bovenkant van het gamma. De nieuwe elektrische Volvo maakt zijn officiële debuut in Stockholm, in maart 2025. We verwachten dat de grote sedan het in Europa en in de VS moet opnemen tegen de Audi A6 e-tron, de BMW i5, de Mercedes EQE en de Volkswagen ID.7.

Gezien Volvo's jongste move met de XC90, verwachten we dat (hybride versies van) de Volvo S90/V90 nog wel even leverbaar blijven. Sterker nog, de Volvo ES90 is eigenlijk vooral bedoeld voor de Chinese markt, waar grote sedans nog steeds een statussymbool zijn. De auto wordt dan ook in China gebouwd. Desalniettemin komt het model ook naar Europa.



'Bij een Volvo sedan hoort een Estate'



Overigens doet de coupé-achtige daklijn van de ES90 ons sterk denken aan de eerste generatie van de Volvo S60, die eveneens een zeer schuin aflopende achterruit had.

En wanneer we bedenken dat vrijwel alle Volvo-sedans van de afgelopen decennia een stationwagon-broer hadden - eerst met de toevoeging 'Estate', later met een V voor de 40, 50, 60, 70 en 90 - vinden we dat een elektrische stationwagon op basis van de ES90 niet mag uitblijven. Een Volvo EV90 dus.



Blijf bij over alle nieuwe Volvo's, meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Toen we Erik Severinson, Volvo's hoofd productplanning en strategie, hiernaar vroegen, antwoordde hij met een grote glimlach dat hij daar geen commentaar op kon geven. Ook niet toen we hem een beetje provoceerden met de opmerking dat een typisch stationwagonmerk als Volvo het eigenlijk aan zijn erfgoed verplicht is om de concurrentie aan te gaan met de Audi A6 e-tron Avant, BMW i5 Touring en Volkswagen ID.7 Tourer. Maar ontkennen deed Severinson onze suggestie evenmin.



Hij bracht daar tegenin dat Volvo met succesnummers als de XC90, XC60 en XC40 inmiddels ook wereldfaam heeft verworven met SUV's. Dat er naast de XC60 een elektrische Volvo EX60 komt, staat al wel vast.

Platformstrategie maakt veel mogelijk



Voor ons vermoeden dat er een elektrische stationwagon (EV90) komt, verwijzen we ook nog even naar wat Volvo zelf zegt over de nieuwe platformstrategie. Die stelt de fabrikant naar eigen zeggen in staat om snel te schakelen, makkelijk te variëren en veel goedkoper te produceren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er wereldwijd voldoende vraag is naar stationwagons, want momenteel is deze carrosserievariant vooral populair in Europa.



Zo kwamen er in 2022 nog 1 miljoen van de 1,6 miljoen wereldwijd geproduceerde stationwagons op ons continent terecht. Maar ach, als Volvo daar 5 procent van weet te verwerven, zijn dat jaarlijks nog altijd 50.000 auto's. Met een levenscyclus van 10 jaar ga je dan richting het half miljoen. En dan de rest van de wereld nog ... Dus, Volvo, kom op met die elektrische Estate!