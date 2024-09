Volvo wil auto’s verkopen en zet bijl in EV-strategie

Nieuws

Volvo was hét automerk dat volledig in EV’s geloofde. Tegen 2030 zou elke nieuwe auto die de showroom verliet volledig elektrisch zijn. Dat plan ligt nu in de prullenbak.

In het nieuwe plan staat 2030 nog steeds centraal, maar Volvo maakt het zichzelf op twee manieren makkelijker. Niet langer ligt de focus alleen op volledig elektrische modellen, alle auto’s met een stekker kunnen voortaan door de beugel. Dus ook plug-in hybrides.

Bovendien hoeft niet 100 procent van alle nieuwe Volvo’s in 2030 een stekker te hebben, 90 tot 100 procent is ook goed. Die laatste 0 tot 10 procent betreft dan mild hybrids.



Voor wie het leuk vindt om de stand bij te houden: vorig kwartaal waren EV’s en plug-in hybrides samen goed voor 48 procent van de Volvo-verkopen.



We zagen de bui al hangen

Volvo’s schokkende koerswijziging komt niet helemaal als een verrassing, want CEO Jim Rowan zat afgelopen weken regelmatig met een afwezige blik in zijn gefermenteerde haring te prakken.

Hij hinkte op twee gedachten. Enerzijds gelooft hij volledig in elektrisch rijden en vindt hij elektromotoren beter dan verbrandingsmotoren. Anderzijds ziet hij een toekomst voor hybride auto’s: “Hybrides vormen een solide brug voor klanten die nog niet klaar zijn om te switchen naar volledig elektrisch.” En vervolgens: “Onze plug-in hybrides en mild hybrides blijven populair onder onze klanten, en wij blijven investeren in deze modellen.”

De nieuwe koers geeft Volvo, naar eigen zeggen, een flexibel plan dat aansluit bij de voorkeuren van de klant en waarmee waarde kan worden gecreëerd als bedrijf. Die laatste woorden betekenen geld verdienen. Auto's verkopen.



Nieuwe Volvo's minder 'schoon'



Hoe zuinig (plug-in) hybrides ook zijn, de nieuwe strategie gaat hoe dan ook gevolgen hebben voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe Volvo’s. Eerst was het doel om tussen 2018 en 2030 de voetafdruk van een nieuwe Volvo te verlagen met 75 procent, voortaan is 65 tot 75 procent het streven.

Vergelijk je 2024 met 2018, dan zit Volvo op een verlaging in CO2-uitstoot van 25 procent. Kortom, in de komende zes jaar moet Volvo grotere stappen zetten dan in de afgelopen zes jaar … Volvo’s ultieme doel is nog altijd om volledig elektrisch te gaan.