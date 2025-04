Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 16 (2025)

Nieuws

Alweer een week voorbij! Op autoreview.nl kijken we terug op de afgelopen zeven dagen. Daarin bleef Mazda lekker eigenzinnig met zijn leukste model, maar verscheen er ook een smetje op het bijna vlekkeloze blazoen van Toyota. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

Top - Mazda houdt vast aan bekend recept

Wij zijn gek op de Mazda MX-5. Dat heeft alles te maken met het recept van de auto: compact, licht en vooral leuk sturend. We zijn dan ook dolblij dat Mazda voor de volgende generatie van de roadster vasthoudt aan het concept. En tevens iets doet wat andere merken niet meer durven ... Lees het artikel hieronder voor het hele verhaal.

Behalve Top & Flop is er elke week nog veel meer over auto's te melden. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Top - Brutale K4 komt saaiste Kia vervangen

Als je het modellenoverzicht van Kia bekijkt, valt iets op: wat ziet de Kia Ceed er ouderwets uit! Dat gaat veranderen. Kia heeft in Amerika de K4 onthuld en reken er maar op dat deze spannender gelijnde hatchback bij ons de Ceed opvolgt. We vertellen er alles over in het artikel hieronder.

Top - 'Opa' Volvo S90 kan nog een rondje mee

De Volvo S90 is alweer sinds 2016 onder ons – een eeuwigheid in autoland. Maar omdat nog niet iedereen klaar is voor de elektrische ES90, stelt Volvo het pensioen van de S90 nog even uit met een flinke facelift. Klik op het artikel hieronder om te kijken wat Volvo allemaal heeft gedaan.

Flop - EV-subsidie keert terug in Duitsland. En Nederland dan?

De aankomende nieuwe Duitse regering wil herinvoering van de zogenaamde Umweltbonus om de EV-verkoop weer op te krikken, zo lees je in ons artikel hieronder. Met het akkoord over de Miljoenennota kwam voor ons de bevestiging dat we in Nederland kunnen fluiten naar zo'n subsidie voor elektrische auto's ...

Flop - Je netjes aan de snelheidslimiet houden, maar toch een boete krijgen

Vanaf deze week is het weer mogelijk om op de Nederlandse snelweg overdag 130 kilometer per uur te rijden. Het gaat echter maar om drie snelwegtrajecten, en dan schuilt er ook nog flinke adder onder het gras. Wij wijzen je erop in het onderstaande artikel.

Flop - Toyota flink onderuit in nieuwste pechstatistieken

Als je een betrouwbare auto wilt, koop je een Toyota. Toch? Over het algemeen wel, maar door een doordringend probleem zakken veel recente Toyota's door het ijs bij een onderzoek van de ADAC. Wat het probleem is, lees je hieronder.