Eindelijk mag je overdag weer 130 km/h rijden, maar toch kun je een boete krijgen

Vanaf vandaag is het weer mogelijk om op één Nederlandse snelweg overdag 130 kilometer per uur te rijden. Met de nadruk op één …



Voorlopig is het namelijk alleen nog maar de Afsluitdijk waar je ook overdag weer 130 kilometer per uur mogen rijden. Het gaat dus om de A7, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen.

Later deze week volgen de A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland en de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Nog voor aankomende zomer wordt daar nog de A37 tussen knooppunt Holssloot en Aansluiting Zwartemeer aan toegevoegd.

Toch nog een boete?

Maar let wel op: als er nog geen borden zijn geplaatst, mag je officieel nog geen 130 km/h rijden. Zo kan het voorkomen dat je tóch nog een boete krijgt als je 130 rijdt op een van de trajecten die we zojuist hebben genoemd. Iets om rekening mee te houden.

2,4 procent

Heel veel hebben we nog niet aan de beslissing. In totaal gaat het om 117 kilometer snelweg, maar dat is peanuts als je bedenkt dat het snelwegennet van Nederland 4884 kilometer bedraagt. We mogen dus op slechts 2,4 procent van de Nederlandse snelweg overdag versnellen tot 130 km/h.

Minister Barry Madlener erkent dat de uitwerking tot nu toe redelijk beperkt is, maar ziet dit als een eerste stap. De minister van Infrastructuur rekent erop dat hij de Tweede Kamer nog vóór de zomer kan informeren over meer trajecten die in aanmerking zouden kunnen komen voor de hogere maximumsnelheid.

Naar 100 km/h voor stikstofruimte

In 2020 besloot het kabinet Rutte juist om de maximumsnelheid overdag te verlagen naar 100 km/h. De voormalige premier noemde de beslissing destijds ‘een echte rotmaatregel’ en iets waar hij ‘ongelooflijk van baalde’. Maar met de maatregel kon de stikstofuitstoot worden teruggedrongen, waarmee er ruimte ontstond voor belangrijkere zaken, zoals het bouwen van nieuwe woningen en de aanleg van wegen.

Benzineverbruik 100 km/h vs. 130 km/h

Of je nu 130 mag of niet, het is de vraag of je dit als bestuurder überhaupt moet willen. De tijdswinst die je boekt is miniem, maar het verbruik van je auto gaat wel flink omhoog met de hogere maximumsnelheid. Gemiddeld rijdt een auto met een verbrandingsmotor bij 100 km/h tussen de 15 en 25 procent zuiniger ten opzichte van 130 km/h.

Dit kun je zelf gemakkelijk testen, door het zelf bij te houden. Daarvoor begin je bij de stap: verbruik auto berekenen. Pak de rekenmachine erbij en krijg eindelijk antwoord op de vraag: Hoe zuinig rijdt mijn auto?

Stroomverbruik 100 km/h vs 130 km/h

Bij elektrische auto’s is het verschil nog groter. Hoe meer je de snelheid opvoert, hoe harder de actieradius naar beneden holt. Kijk maar eens naar de getallen uit onze actieradiustest. Het is niet zeldzaam dat de actieradius van een EV die 130 km/h rijdt bijna de helft minder is dan bij 100 km/h.

Als je kostbare brandstof of elektriciteit wilt besparen, is het dus sowieso verstandig om het gas bij 100 km/h niet dieper in te trappen.