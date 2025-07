Milieusticker Duitsland 2025: waar heb ik de sticker nodig en waar kan ik 'm kopen?

Nieuws

Dat je voor veel Duitse binnensteden een milieusticker nodig hebt, dat weten de meeste automobilisten wel. Maar dat je sommige steden ook mét sticker niet binnen mag, is minder bekend. Voorkom boetes en check vóór vertrek hoe het zit.

Voordat de euro er was, moest je voor je vakantie soms wel drie verschillende valuta op zak hebben. Zeker toen pinautomaten nog geen gemeengoed waren, zorgde dat voor de nodige geldwisselstress.



Tegenwoordig kunnen we in de populairste vakantielanden gewoon met de euro betalen. Maar kijken we naar de onoverzichtelijke milieuregels voor auto’s, dan is er van een Europese eenwording nog lang geen sprake. Weliswaar bepaalt de Europese milieuclassificatie (Euro 1 tot en met Euro 6) van jouw auto meestal of je een milieuzone al dan niet binnen mag. Alleen zijn de precieze regels vaak weer verschillend per land, regio of zelfs stad.



Hoe weet je aan welke Euronorm jouw auto voldoet?



Aan welke euronorm jouw auto voldoet, staat op het kentekenbewijs, maar je kunt het ook online checken. Om je te helpen milieuboetes op vakantie in of op doorreis door Duitsland te voorkomen, zetten we de milieuregels hieronder voor je op een rijtje.



Milieuregels voor auto's in Duitsland

Duitsland heeft een veel langere lijst met steden die een milieuzone (Umweltzone) hanteren dan België: Berlijn, Bonn, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Keulen, Krefeld, Leipzig, Maagdenburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Münster, Neuss, Neu-Ulm, Oberhausen, Osnabrück, Stuttgart, Wiesbaden en Wuppertal.



Duitse milieusticker kopen



Maar wees gerust, voor het hele land worden dezelfde milieustickers gehanteerd: groen en geel. Met de vroegere rode sticker kom je geen milieuzone meer in en deze is dan ook niet meer te koop. Je kunt de Duitse milieusticker makkelijk bestellen via de ANWB.

Aparte regels voor klassieke auto's



Op basis van je kenteken – en dus de Euronorm – wordt bepaald voor welke kleur sticker je auto in aanmerking komt. Op de borden die de milieuzone aangeven, staat met welke sticker je vrije toegang hebt en tegenwoordig is dat in vrijwel alle gevallen alleen nog groen. De stad Neu-Ulm is een van de weinige waarin je met een gele sticker de zone mag inrijden. Wie zonder (geldige) sticker een milieuzone binnengaat, riskeert een boete van 100 euro.



(Neo-)klassiekers en oldtimers (30 jaar en ouder) in goede staat van onderhoud hebben geen sticker nodig. Leg bij het parkeren voor de zekerheid wel een kopie van het kentekenbewijs achter de voorruit.

'Groene' diesels niet overal welkom



De Duitse milieusticker kun je online bestellen voor benzine-, lpg- en cng-auto's die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 2 of hoger.

Ook voor diesels die minimaal Euro 4 hebben, staat de sticker op groen. Maar niet in alle stadscentra: Darmstadt, München en Stuttgart hanteren namelijk een totaal dieselverbod (Dieselfahrverbot) in sommige stadsdelen, zelfs als hij aan de Euro 5- of Euro 6-norm voldoet.



