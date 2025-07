Deze 16 compacte auto’s zijn in juli spotgoedkoop met tot 4000 euro korting

Nieuws

De tweede helft van 2025 is begonnen en veel automerken starten nieuwe kortingsacties voor hun modellen. De volgende 16 compacte auto’s koop je nu met 1500, 2000, 3000 of zelfs 4000 euro korting.

Op 1 juli zijn veel nieuwe kortingacties begonnen. Automerken verpakken de korting op hun eigen manier; de ene keer gaat het om extra inruilwaarde voor je oude auto, de andere keer wordt het bedrag simpelweg in mindering gebracht op de rekening.

Wij gaan op voordeeljacht en maken vier lijstjes: nieuwe auto's met 1500, 2000, 3000 en 4000 euro korting.

1500 euro korting

Toyota doet niet aan gigantische kortingen, maar 1500 euro extra inruilwaarde voor de Toyota Yaris is mooi meegenomen. Skoda heeft een vergelijkbare deal voor de Fabia. Wil je volledig elektrisch gaan rijden? Koop dan een Renault 5 met 1500 euro voordeel.

Renault 5 (1500 euro)

Skoda Fabia (1500 euro)

Toyota Yaris (1500 euro)

2000 euro korting

In juli 2025 is 2000 euro een populair kortingsbedrag. EV-klanten stappen extra voordelig in een Hyundai Inster. Tank je liever benzine, dan kun je je geluk op met minimaal 2000 euro voordeel op de Renault Clio, Seat Ibiza, Lancia Ypsilon Hybrid, Suzuki Swift (2300 euro) of Mitsubishi Colt (2500 euro).

Hyundai Inster (2000 euro)

Lancia Ypsilon Hybrid (2000 euro)

Renault Clio (2000 euro)

Seat Ibiza (2000 euro)

Suzuki Swift (2300 euro)

Mitsubishi Colt (2500 euro)

3000 euro korting

De Mazda 2 Hybrid is een broertje van de Toyota Yaris, maar je krijgt méér korting: 3000 euro op precies te zijn. Dat is een serieus bedrag. Opel gaat daarin mee met de Corsa en de Mokka. Skoda geeft zelfs 3500 euro extra inruilvoordeel als je zwicht voor een Skoda Scala.

Wie op het punt staat te switchen naar elektrisch, pakt 3000 euro voordeel bij aanschaf van een Ford Puma Gen-E of een Lancia Ypsilon Electric uit voorraad.

Ford Puma Gen-E (3000 euro)

Lancia Ypsilon Electric (3000 euro)

Mazda 2 Hybrid (3000 euro)

Opel Corsa (3000 euro)

Opel Mokka (3000 euro)

Skoda Scala (3500 euro)

4000 euro korting

Tot dusver was 3500 euro extra inruilvoordeel voor de Skoda Scala de beste aanbieding, maar Nissan is baas boven baas en handjeklapt eigenhandig 4000 euro van de prijs van een nieuwe Nissan Juke uit voorraad.