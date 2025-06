Nieuws

De Lancia Ypsilon HF is de krachtigste, dikste, gaafste en duurste uitvoering van vooralsnog het enige model dat Lancia aanbiedt. En van 0 naar 100 km/h ben je de snelste. Toch is de Ypsilon Turbo Hybrid je op één vlak te snel af.

Lancia heeft onlangs de Ypsilon HF gepresenteerd. Hij kost 40.950 euro en dat is een smak geld voor een elektrische hatchback in het B-segment. Daar staat wel wat tegenover. Waaronder 280 pk, een sprint van 0-100 km/h in 5,6 tellen, een torsen-sperdifferentieel, Alcon-remsysteem, verlaagd onderstel, grotere spoorbreedte, verstevigd chassis en sportstoelen.

Kortom: de Lancia Ypsilon HF is een dik ding dat maar één vraag oproept: waar kunnen we tekenen? Tegelijkertijd onthult Lancia de Ypsilon HF Line. Goedkoper (33.800 euro), zwakker (mild hybrid met 110 pk) en minder dik om te zien. Al staat de HF line wel op 17-inch lichtmetaal, heeft-ie speciale stoelen met oranje stiksels en een stuur met geperforeerd leer.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Lancia Ypsilon liever private leasen?

De Lancia Ypsilon is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 383,75 per maand met een looptijd van 48 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Lancia Ypsilon private lease prijzen.

Beetje pijn

280 pk? Doe mij dan de Ypsilon HF maar, horen we je denken. Zouden wij ook doen. Maar weet dat je op de autobahn ingehaald kan worden door de HF Line met z'n 1,2-liter benzinemotortje (de witte auto op de foto hieronder). Die haalt een top van 190 km/h, de elektrische HF geeft er de brui aan bij 180 km/h.

Nou rijd je dat in Nederland nooit, dus boeien. Toch moet het wel een beetje pijn doen dat je als HF-rijder opzij moet voor Henk en Ingrid in hun één-punt-tweetje. Verder moet je na 250 kilometer aan de kant om te laden - als je dat überhaupt haalt door de topsnelheid te rijden.

Henk en Ingrid kachelen ondertussen lekker door. In de 10 minuten dat jij 100 kilometer hebt bijgeladen, zijn zij al lang en breed aan de horizon verdwenen. Overigens bedraagt de WLTP-actieradius van de HF 370 kilometer - met een batterij van 54 kW.

Lancia brengt ook de Delta en Gamma terug, blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Gaaf ding

Neemt niet weg dat de Lancia Ypsilon HF (van High Fidelity) een gaaf ding is. Hij gaat de bedroevend lage verkoocijfers van de Ypsilon in Nederland (10 stuks in mei 2025) vast niet drastisch omhooggooien, maar voor het imago van het heropstartende Lancia is het een opsteker van jewelste.

Niet alleen vanwege de overvloedige power, maar ook door z'n bette looks. Zo is de Ypsilon HF voorzien van speciale bumpers met HF-logo, 18-inch lichtmetalen wielen, een diffuser, verbrede wielkasten en een verlaagd onderstel. De ronde achterlichten doen denken aan die van de beroemde Lancia Stratos, maar dat geldt voor alle uitvoeringen.

Lancia Ypsilon HF wanneer leverbaar?

Ook het interieur ademt sportiviteit, met blauwe sportstoelen, aluminium pedalen en een dashboard dat verloopt van blauw naar oranje. De buitenkant is wit, zwart of het oranje van de foto's, een kleur die de Italianen aanduiden als Arancio Lava en een eerbetoon is aan de Lancia Fulvia en Stratos. De Lancia Ypsilon HF en HF Line staan na de zomer van 2025 bij de dealer.