De volgende nieuwe Lancia heet Gamma en dat is best gek

Na een tijdlang schijndood te zijn geweest, is Lancia weer springlevend. De volgende nieuwe Lancia gaat in 2026 in productie en heet 'Gamma'. Een historisch verantwoorde naam, maar ook een beladen naam.

De modelnaam 'Gamma' is niet nieuw voor Lancia. Al in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw reed de Lancia Gamma rond. Tenminste, als de motor het deed. Die bijzondere, geheel uit aluminium gemaakte 2,5-liter 4-cilinder boxermotor was nogal storingsgevoelig. De bovenliggende nokkenassen sleten sneller dan een paar Italiaanse loafers.

Verder wilde door koelproblemen de cilinderkoppakking er nog wel eens de brui aan geven en tot overmaat van ramp was er een constructiefout met de getande riem van de nokkenas. Hierdoor liep menig boxermotor in de minestronesoep.

Kortom: de auto was prachtig (een door Pininfarina getekende fastback), maar de techniek vreselijk. Met de facelift kreeg de Gamma brandstofinjectie waarmee de motorproblemen tot het verleden behoorden, maar toen was het kwaad al geschied. Klanten lieten de Gamma links liggen en kochten liever een BMW of Mercedes.

Als een modelnaam besmet is, is dat voor automerken meestal een reden om de naam dan maar helemaal te vergeten. Dat is uiteindelijk ook gebeurd met de Renault Laguna. De tweede generatie was zo belabberd dat Renault uiteindelijk koos voor de naam Talisman. Die bestaat inmiddels ook niet meer, maar dat terzijde.

Maar Lancia doet het anders dan Renault en herintroduceert wel een modelnaam die het imago van het merk niet veel goeds gedaan heeft. De nieuwe Lancia Gamma gaat in 2026 in productie. Goed nieuws voor de liefhebbers van het merk: de Lancia Gamma wordt in Italië geproduceerd. En niet in Spanje, zoals met de nieuwe Lancia Ypsilon wel gebeurd. De fabriek waar de Gamma van de band gaat lopen, ligt in de stad Melfi, in het zuiden van het land, grofweg tussen Napels aan de westkust en Bari aan de oostkust.

Er is nog niet veel bekend over de Lancia Gamma, behalve dat-ie op het bekende STLA medium-platform van eigenaar Stellantis komt te staan. Ook de elektrische Peugeot 3008 en Peugeot 5008 hebben dit als basis, evenals de nieuwe Opel Grandland. De oude Gamma was het topmodel van Lancia, en ook zijn opvolger kun je als zodanig zien. Het belooft een SUV te worden met een coupé-design. Een 3-deurs coupé zoals met de eerste generatie zal er niet komen.

De nieuwe Lancia Gamma wordt in ieder geval elektrisch, maar gezien alle EV-strubbelingen van de laatste tijd, komt er waarschijnlijk ook een hybride versie ('Ibrida'). De Opel Grandland is er immers ook als mild hybride en plug-in hybrid met 136 respectievelijk 195 pk. Na de Gamma volgt er nog een nieuwe Lancia, namelijk de Delta. Die staat voor 2028 gepland. Of Stellantis dan nog de eigenaar van het roemruchte merk is, is nog maar de vraag. Hoe dat zit, lees je in het onderstaande artikel.