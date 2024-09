Deze autofabrikant wil strenge emissiedoelen 2025 gewoon doordrukken

Nieuws

De Europese autolobby wil dat de EU de nieuwste emissiedoelen uitstelt met een noodwet. Maar één groot autoconcern vindt dat de strenge regels gewoon in 2025 moeten ingaan, zoals gepland. Daarmee lijkt een conflict in de Europese autobranche in de maak.

"Het zou absurd zijn om de regels nu nog te veranderen", zegt CEO Carlos Tavares, de CEO van Stellantis, in een interview met persbureau Agence-France Presse.

Een woordvoerder van Stellantis, het moederbedrijf van Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Citroën, Opel en Peugeot, bevestigde Tavares’ uitspraken. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf wil dat de geplande regelgeving gehandhaafd wordt. Tegelijkertijd roept Stellantis overheden op om aanschafsubsidies voor elektrische auto’s te handhaven.

'Tijd om de race te beginnen'



“De regels zijn al lang bekend en iedereen heeft genoeg tijd gehad om zich voor te bereiden. Nu is het tijd om de race te beginnen”, aldus Tavares in het interview van 12 september 2024. Stellantis trok zich in 2022 terug uit ACEA, de Europese branchevereniging van autofabrikanten, en zegt dat het de kosten gaat verlagen en nieuwe modellen zal lanceren om de concurrentie aan te gaan met Chinese fabrikanten en Tesla. Daar komt nog bij dat Stellantis een aantal modellen van het Chinese Leapmotor in Europa wil gaan bouwen en verkopen.



Gemiddelde CO2-uitstoot moet 10 procent omlaag



De EU-regels mikken op een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 gram per kilometer in 2025, wat een flinke daling is ten opzichte van de 106,6 g/km in 2023.

ACEA heeft een voorstel gedaan om de CO2-doelen met twee jaar uit te stellen. Volgens ACEA zou het halen van de doelen autofabrikanten dwingen om de productie van zo’n 2 miljoen auto’s te stoppen, of riskeren ze boetes van naar schatting 13 miljard euro voor personenauto’s en nog eens 3 miljard voor bestelwagens.



ACEA-president en Renault-CEO Luca de Meo heeft ook aangegeven dat hij hoopt op meer flexibiliteit van de EU wat betreft deze regels.

Wie trekt aan het langste eind? Stellantis of de ACEA?



Essentiële factoren voor EV-transitie ontbreken



In een verklaring op zijn website benadrukt de ACEA dat de Europese auto-industrie miljarden heeft geïnvesteerd in elektrificatie. Maar de belangenclub geeft tevens dat andere essentiële factoren voor de transitie naar elektrisch rijden nog ontbreken. Daarmee doelt het onder meer op de gebrekkige laadinfrastructuur in een aantal Europese landen. Dat heeft weer tot gevolg dat de concurrentiepositie van de EU op het spel staat.

Verkoopcijfers nog lang niet op oude niveau



De Europese auto-industrie heeft te maken met goedkopere Chinese auto’s, hoge energiekosten en een trage vraag van consumenten. Dat zorgt er al met al voor dat de verkoop van nieuwe auto's nog steeds te wensen overlaat. Die loopt nog steeds ver achter bij het niveau van voor de coronapandemie. Gezien de uitspraken van Tavares lijkt Stellantis de nabije toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien dan de concurrentie. Toch zag Fiat zich onlangs genoodzaakt de productie van de elektrische Fiat 500e voor een maand stil te leggen.