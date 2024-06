Eerste spotgoedkope Chinees-Europese elektrische auto komt er nu echt aan

Nieuws

Het moederbedrijf van Fiat, Opel, Peugeot en Citroën wacht het gesteggel over importheffingen voor Chinese auto’s niet af. Samen met het Chinese Leapmotor heeft Stellantis in Polen de productie van een goedkope EV opgestart. Binnenkort in de showroom, zónder prijsverhogingen.

Volgens de Amerikaanse investeringsbank Jefferies is de joint venture tussen Stellantis en Leapmotor al begonnen met de Europese productie van de Leapmotor T03. De kleine, goedkope elektrische auto loopt van de band in de Tychy-fabriek van Stellantis in Polen, zo lezen we bij Automotive News Europe.

Europese massaproductie in september 2024



Momenteel worden er voorseriemodellen gebouwd, maar de fabriek zou op schema liggen voor massaproductie van de T03 in september. Stellantis koos de Tychy-fabriek als de eerste productiebasis in Europa voor de auto's van Leapmotor. In deze fabriek werd eerder de Fiat 500 gebouwd.



Grotere 'Europese' Leapmotor in de maak



De samenwerkende partners zijn bovendien van plan om in het eerste kwartaal van 2025 een tweede Leapmotor-model in Polen te bouwen. Dat wordt een compacte SUV, de Leapmotor A12, aldus Jefferies. Die auto lijkt qua vormgeving op de C10 (groene auto op de foto), maar wordt een slagje kleiner. De verwachting is dat ook de Leapmotor A12 zeer scherp geprijsd wordt.



Productie in Polen even goedkoop als in China



Leapmotor is eveneens begonnen met het voorbereiden van de lokale productie van componenten, voegde een woordvoerder van de bank eraan toe. De productiekosten in de Poolse fabriek bedragen ongeveer 400 tot 500 euro per auto, vergelijkbaar met die van Leapmotors thuisbasis in China. In Italië zouden de kosten ongeveer het dubbele bedragen, aldus het management van Leapmotor tegen Jefferies.



Verkoop Leapmotor T03 binnenkort van start



Stellantis begint in september met de verkoop van Leapmotor EV's op negen Europese markten, waaronder Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. De Europese Commissie kondigde vorige week extra heffingen aan op geïmporteerde Chinese EV's vanaf juli. Voor Leapmotor zou die neerkomen op 21 procent, maar door de productie in Europa te laten plaatsvinden, worden die extra kosten ontlopen.



Concurrent voor Dacia Spring en Citroën ë-C3



Eerder heeft Stellantis aangekondigd dat de prijs van de 3,62 meter lange Leapmotor T03 onder de 20.000 euro zou blijven. Daarmee heeft de compacte EV onder meer de Dacia Spring op de korrel, maar ook Stellantis' eigen goedkope EV, de Citroën ë-C3. Volgens onze bronnen heeft de T03 een accupakket van 39 kWh, en is adaptieve cruisecontrol standaard.