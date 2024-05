Dit Europese autoconcern wil Chinezen buiten de deur houden - met Chinese auto's

Nieuws

Stellantis komt met de goedkope elektrische Citroën ë-C3. En ook de nieuwe elektrische Opel Frontera is verrassend betaalbaar. Maar het wordt nog gekker, met een EV van minder dan 20.000 euro. Alleen wordt dat geen Fiat, Peugeot, Citroën of Opel …

Nee, het gaat om de Leapmotor T03, een compact autootje dat eruitziet als de liefdesbaby van de Fiat 500 en de Dacia Spring. 'Huh, Leapmotor, nooit van gehoord!?'

Nou, als het aan Stellantis-topman Carlos Tavares ligt, wordt dat in 2025 wel anders. Dan wil het concern de Leapmotor T03 op de markt brengen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland en Roemenië. Later moeten ook Denemarken en Zwitserland volgen. De vanafprijs van de T03 wordt 19.990 euro, als het aan Tavares ligt.

Wat is de Leapmotor T03?

Wat krijg je voor die op-een-haar-na 20 mille? Een compacte EV met een lengte van 3,62 meter. Daarmee is de Leapmotor T03 zo'n 8 centimeter korter dan de Dacia Spring, maar z’n actieradius is juist groter. Volgens de cijfers van Stellantis heeft de T03 een WLTP-bereik van 265 km, tegen 220 km voor de Spring. Daarmee komt de Leapmotor aardig in het vaarwater van de Fiat 500e en de nieuwe Citroën ë-C3.



Waarom wil Stellantis ook Chinese auto's verkopen?



Vraag is waarom Stellantis zo’n potentiële kannibaal in zijn programma wil opnemen. Het antwoord is simpel. "We zijn niet van plan het marktsegment van 20.000 euro aan onze Chinese concurrenten over te laten," zei topman Carlos Tavares onlangs tijdens een media-evenement. "Of ik het nu leuk vind of niet, Chinese fabrikanten winnen marktaandeel in Europa. Ik probeer opportunistisch te zijn en gebruik te maken van een dynamiek die al gaande is." Tavares verwacht dat Chinese merken in 2024 een Europees marktaandeel van 10 procent zullen bereiken.

Tweede model: Leapmotor C10



Behalve de Leapmotor T03 wil Stellantis ook de Leapmotor C10 naar Europa halen. Dat is een SUV die de concurrentie moet aangaan met de Tesla Model 3 en Model Y, maar ook met de Volkswagen ID.3 en ID.4, aldus de oprichter en directeur van Leapmotor, Zhu Jiangming.

De C10 is de eerste Leapmotor die is ontwikkeld voor de wereldwijde markt. Hij is gebaseerd op de LEAP 3.0-architectuur van Leapmotor en heeft een 5-sterren Euro NCAP-beoordeling. Tavares zei dat Stellantis overweegt om ook een plug-in hybride versie van de C10 naar Europa te importeren.

Verkrijgbaarheid onderdelen Leapmotor



Om ervoor te zorgen dat onderdelen snel beschikbaar zijn voor reparaties, gaat Leapmotor samenwerken met Stellantis. Zo willen de bedrijven een veelvoorkomend probleem van jonge Chinese marken tackelen. En jong is Leapmotor: het bedrijf werd opgericht in 2015 en is in China nog een bescheiden speler. Met vijf modellen, geprijsd van 49.900 yuan (6.900 euro!) tot 151.800 yuan (ca. 21.000 euro), leverde Leapmotor in het eerste kwartaal 33.410 plug-in hybrides en volledig elektrische auto's in China.

Productie in Europa?



Tavares doet zijn aankondiging op een moment dat de roep om Europese invoerheffingen op Chinese auto’s toeneemt. De reden is dat Chinese fabrikanten zouden profiteren van oneerlijke steun van de Chinese overheid. Of dat inderdaad het geval is, moet blijken uit een EU-onderzoek dat momenteel gaande is. Als dat onderzoek inderdaad leidt tot extra invoertarieven voor Chinese auto’s, zou Stellantis kunnen overgaan tot productie in Europa. “De Stellantis-fabriek in Tychy, Polen, is een mogelijke productielocatie”, liet Tavares weten.