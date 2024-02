Dacia Spring flink op de schop, maar Dacia vergat het belangrijkste

Nieuws

De Dacia Spring is stevig vernieuwd. Hij is volgens Dacia stoerder, veiliger en praktischer dan ooit. Toch blijft het de meest betaalbare EV van de markt. Wij weten wel hoe dat kan ...



Bij de meeste facelifts moet je tegenwoordig drie keer kijken voordat je het verschil tussen before en after ziet. De vernieuwde Dacia Spring is een gunstige uitzondering. Het uiterlijk is er met sprongen op vooruitgegaan; de compacte EV lijkt nu wel een miniversie van de Dacia Duster. Vooral de horizontaal doorlopende voorbumper valt op. Daardoor oogt het front van de Spring massiever. Sterker nog, de smalle, strakke grille geeft 'm zelfs een licht gemene uitstraling.

Ook de achterkant is er erg op vooruitgegaan. De strakke lichtunits zijn verbonden door een vrij brede, zwarte balk, waarin met koperkleurige koeienletters de merknaam staat vermeld.

Bumperstickers



Verder zien we dat Dacia aan de onderkant van de bumpers grote witte stickers heeft geplakt. Eerst dachten we dat het een restantje camouflagemateriaal was, maar het hoort bij het nieuwe design. Misschien even wennen, maar eigenlijk is het best geinig. De stickers lijken wel een uitsnede van een stadsplattegrond, waarmee Dacia misschien wel wil aangeven dat de bebouwde kom het typische domein is van de Spring.

We hadden we gehoopt dat Dacia niet alleen het uiterlijk van de Spring had opgekrikt, maar ook het accupakket. Maar helapika (voor de boomers: helaas, pindakaas), dat is niet het geval. We moeten vrij lang door het persbericht scrollen, maar dan komt het hoge woord eruit. De Spring heeft - in de bewoordingen van Dacia - nog steeds 'de ideale batterij'.



Accucapaciteit en actieradius Dacia Spring (2024)



Met een capaciteit van 26,8 kWh is die batterij volgens de fabrikant optimaal op de levensstijl van de gemiddelde gebruiker afgestemd. Die rijdt per rit kennelijk nooit verder dan de opgegeven 220 kilometer actieradius ...

Dat is niet beter dan het was, terwijl de Spring nu wel voor het eerst een regeneratief remsysteem heeft. Het regeneratief remmen selecteer je met een geheel nieuw, modern ogend transmissiehendeltje dat de oude draaiknop vervangt. Overigens staat die hendel in een vreemd ogend torentje. Het doet een beetje denken aan een staande asbak uit de jaren zeventig.



Een 'snellader' van 30 kW blijft een optie, standaard moet je het doen met 7 kW laadvermogen. Daarmee ben je aan een openbaar laadpunt ongeveer vier uur kwijt om de accu van 20 tot 80 procent vol te krijgen.



Motorisch blijft alles eveneens bij het oude. Dat betekent dat er weer twee vermogensversies komen: 45 en 65 pk. Nieuw is dat je de krachtigste variant nu ook met de wat minder luxe uitvoeringen kunt combineren. Daarover gesproken: de krachtigste Spring heeft voortaan 15-inch wielen, met 'hoogwaardige wieldoppen'. Schattig, toch? Maar eigenlijk hopen we met name op betere banden dan Dacia tot dusver onder de Spring monteerde.



Mooier interieur en een frunk



Het dashboard is volledig vernieuwd, met links een 7-inch digitaal instrumentarium en afhankelijk van de uitvoering is er een centraal multimediascherm van 10 inch. Dacia belooft verbeterde interieurmaterialen, en dat mocht eerlijk gezegd ook wel. Witte accenten zorgen voor een frisse, moderne sfeer. Wij zijn vooral blij met de 35 liter metende frunk. Zo kun je eindelijk de laadkabel fatsoenlijk en uit het zicht opbergen. De kofferbak is trouwens ook een beetje gegroeid en slokt nu 308 in plaats van 300 liter. Dat scheelt toch weer vier sixpacks bier - alcoholvrij, uiteraard.

Waarschuwingssystemen snel uitzetten



Dat Dacia het veiligheidspakket heeft opgewaardeerd, is niet uit pure liefde voor de klant, maar vanwege nieuwe EU-regels. Een noodremsysteem dat voetgangers en fietsers herkent, verkeersbordherkenning met snelheidswaarschuwing, parkeerhulp achter, een noodstopsignaal, waarschuwing bij het wisselen van rijstrook, rijbaanassistentie en een vermoeidheidswaarschuwing zijn allemaal standaard. Word je horendol van sommige piepjes? Dan kun je met de ‘My Safety’-knop de meest hinderlijke regelneven snel het zwijgen opleggen.

Prijs nieuwe Dacia Spring (2024)



Oké, Dacia belooft dat de Spring de goedkoopste elektrische auto blijft, maar wat-ie komende zomer precies gaat kosten, wordt er nog niet bij verteld. Waarschijnlijk houdt de fabrikant een slag om de arm. Je weet maar nooit, misschien komt de allergoedkoopste Citroën ë-C3 (prijs ongeveer 20 mille, actieradius ca. 200 km, ) toch vervroegd op de markt ...



De Citroën ë-C3 You die nog het eerste kwartaal van 2024 op de markt komt, heeft een bereik van 320 km en gaat 24.290 euro kosten. De prijzen van de nieuwe Dacia Spring worden dit voorjaar bekendgemaakt. Vervolgens kun je meteen een bestelling plaatsen.